ÖZCAN DENİZ, FEYZA AKTAN’I ALDATTI MI? SAMAR DADGAR’IN PAYLAŞIMI İHANET İDDİALARINI ALEVLENDİRDİ!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, evliliklerinin 2. yılını kutladıkları bir paylaşım yaptı. Ancak Dadgar’ın 9 yıl önce çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, Özcan Deniz’in kendisini çektiğini ifade etmesi, Feyza Aktan ile evli olduğu dönemde ihanet iddialarını protesto etmesi.

9 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAF TARTIŞMA ÇIKARDI

Samar Dadgar, paylaştığı kareye “9 sene önce mutfakta yemek yerken Özcan’ın beni çektiği ilk fotoğraf” notunu düşürdü. Bu paylaşım, Özcan Deniz’in Feyza Aktan ile ilişkisi devam ederken Samar Dadgar ile bir bağının olup olmadığı sorularını gündeme getirdi.

İHANET İDDİALARINA DADGAR’DAN YANIT

Tepkilerin ardından bir takipçisinin “9 senede nasıl tanışıyorsunuz?” sorusuna Samar Dadgar şu yanıtı verdi:

“Herkesin sorduğu soruyu yanıtladım. 9 yıl önce tanıştık, 6 ay arkadaş edindik, sonra sürekli görüştük. 4-5 yıl önce tekrar görüşmeye başladık, 2,5 yıl sevgiliydik ve 2 yıl evliydik. Özet olarak, herkes rahatlamışsa dağılabiliriz.”

ÖZCAN DENİZ VE FEYZA AKTAN’IN GEÇMİŞİ

Özcan Deniz, 2018 yılında Feyza Aktan ile evlenmiş ve 2019 yılında çift boşanmıştı. Evlilikten önce uzun bir birliktelik yaşayan çift, Feyza Aktan’ın hamile kalmasının ardından nikah masasına oturdu.

Samar Dadgar’ın açıklamaları, tartışmaları bir nebze yumuşatsa da, iddialar magazin konuşmalarını sarsmaya devam ediyor.