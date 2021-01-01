Hadise’den Flaş Kaan Yıldırım Hamlesi

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Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım, Instagram hesabından takibe aldı. Böylelikle ayrılık iddialarına dolaylı yoldan cevap vermiş oldu.

Hadise ve Kaan Yıldırım’ın son günlerde çıkan haberlerin ardından ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı ayrılık iddialarına cevap olarak sevgilisi Kaan Yıldırım’ı ilk kez sosyal medyadan takip etti. Bu durum çıkan ayrılık haberlerine yanıt niteliğinde oldu. Yıldırım ise Hadise’yi takipte.

12 milyon 600 bin takipçisi olan Hadise, Instagram’dan sadece Yıldırım’ı takip ederek ayrılmadıklarını da göstermiş oldu.

Ne olmuştu?

Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için eşi Reza Zarrab’a boşanma davası açmış, gerekçe olarak ise eşinin kendisini başka kadınlarla aldattığını hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını ifade etmişti.

Ortaya atılan iddialarda, yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş’in yakından tanıdığı kişinin, O Ses Türkiye’den de arkadaşı şarkıcı Hadise olduğu iddia edilmişti.