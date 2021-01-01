HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Hadise’den Flaş Kaan Yıldırım Hamlesi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Hadise’den Flaş Kaan Yıldırım Hamlesi
22 views
20 Nisan 2021 - 11:11
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım, Instagram hesabından takibe aldı. Böylelikle ayrılık iddialarına dolaylı yoldan cevap vermiş oldu.

Hadise ve Kaan Yıldırım’ın son günlerde çıkan haberlerin ardından ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı ayrılık iddialarına cevap olarak sevgilisi Kaan Yıldırım’ı ilk kez sosyal medyadan takip etti. Bu durum çıkan ayrılık  haberlerine yanıt niteliğinde oldu. Yıldırım ise Hadise’yi takipte.

12 milyon 600 bin takipçisi olan Hadise, Instagram’dan sadece Yıldırım’ı takip ederek ayrılmadıklarını da göstermiş oldu.

Ne olmuştu? 

Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için eşi Reza Zarrab’a boşanma davası açmış, gerekçe olarak ise eşinin kendisini başka kadınlarla aldattığını hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını ifade etmişti.

Ortaya atılan iddialarda, yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş’in yakından tanıdığı kişinin, O Ses Türkiye’den de arkadaşı şarkıcı Hadise olduğu iddia edilmişti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp atlar MHP’de istifa getirdiKayıp atlar MHP’de istifa getirdi
Sahte sarı basın kartıyla kısıtlamayı deldilerSahte sarı basın kartıyla kısıtlamayı deldiler
Gonca Vuslateri Kendini Yaktı!Gonca Vuslateri Kendini Yaktı!
“Aradığınız para devletin kasasında”“Aradığınız para devletin kasasında”
Emekliye Zamlı İkramiyeEmekliye Zamlı İkramiye
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ÇAD Cumhurbaşkanı Cephede Hayatını Kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kayıp atlar MHP’de istifa getirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sahte sarı basın kartıyla kısıtlamayı deldiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gonca Vuslateri Kendini Yaktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“Aradığınız para devletin kasasında”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekliye Zamlı İkramiye
GÜNLÜK HABER AKIŞI
11. Kattan Yere Çakıldı! Baba ve 4 Yaşındaki Oğlu İçerdeydi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise’den Flaş Kaan Yıldırım Hamlesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
47 eski askeri öğrenci için gözaltı kararı
SON DAKİKA HABERLERİ
ÇAD Cumhurbaşkanı Cephede Hayatını KaybettiNisan 20, 2021-2:38 pm
Kayıp atlar MHP’de istifa getirdiNisan 20, 2021-2:12 pm
Sahte sarı basın kartıyla kısıtlamayı deldilerNisan 20, 2021-1:02 pm
Gonca Vuslateri Kendini Yaktı!Nisan 20, 2021-11:43 am
“Aradığınız para devletin kasasında”Nisan 20, 2021-11:35 am
Emekliye Zamlı İkramiyeNisan 20, 2021-11:30 am
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI!Nisan 20, 2021-11:15 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.