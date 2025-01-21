HACI SABANCI SESSİZLİĞİNİ BOZDU! SOSYETEYİ SALLAYAN ‘GAYRİMEŞRU ÇOCUK’ SKANDALI İÇİN KONUŞTU: “ONUNLA İLGİLİ…”

Sabancı ailesini sarsan “gayrimeşru çocuk” iddiaları sonrasında ünlü iş insanı Hacı Sabancı ilk kez açıklama yaptı. Sosyetede geniş yankı uyandıran olayla ilgili Sabancı, “Bu konularla ilgilenmiyorum. Daha fazla yargılama devam ediyor, konu avukatlarında” dedi.

DNA RAPORU GÜNDEMDE

Hacı Sabancı’nın sosyal medyada tanıdığı Fatma D. isimli kadından bir erkek çocuğunun iddiası, DNA raporlarıyla gündeme gelmişti. Adli Tıp Kurumu’nun gelişimine göre, çocuğun babası Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 kesinlikte ortaya çıktığı ortaya çıktı. 2021’den bu yana Nazlı Sabancı ile evli olan Hacı Sabancı ise iddiaları reddediyor.

“BEN BU KONULARLA İLGİLENMİYORUM”

Hacı Sabancı, Hürriyet’e ilişkin ortaya çıkan raporla ilgili olarak, “Onunla ilgili yargılamaya devam ediyor. Bu süreci avukatlarım takip ediyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuştuğumu da” ifadesinden yararlandı.

AİLEDEN DESTEK

Sabancı ailesi, skandalın ardından Hacı Sabancı’ya destek veren paylaşımlar yaptı. Eşi Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı ile olan bir fotoğrafına kalp emojisi eklenirken, annesi Arzu Sabancı ise “Bugün babaanne oluşumunun kırılması” paylaşımıyla dikkat çekti. Tepkiler sonrasında Arzu Sabancı, paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Bu gelişmeler, sosyetede derin yankılar uyandırırken, yargı süreciyle ilgili yeni ayrıntılar bekleniyor.