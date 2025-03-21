REYNMEN’DEN SARAÇHANE TEPKİSİ: “SOKAĞIN ANLAMI YOK”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla Saraçhane’de toplanan kalabalığa ünlü isimlerden de yorumlar gelmeye başladı. Ünlü şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen (Yusuf Aktaş) yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. “Sokakta kimsenin işi yok” sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“BURASI SIRBİSTAN DEĞİL” DEDİ, MUHALEFETE ELEŞTİRİ GETİRDİ

Reynmen, Instagram hesabından yaptığı uzun açıklamada Saraçhane’deki kalabalığı eleştirerek, eylemin iktidarın işine yarayabileceğini savundu. Açıklamasında, muhalefetin bu süreçte stratejik hata yaptığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Yani maalesef, sokakta kimsenin işi yok. Burası Sırbistan değil. Kim yürütüyorsa bu süreci, muhalefet tarafından bu operasyonu, o da iktidara çalışıyor. Kimse size 23 yıllık iktidarını sırf sokakta etkili olduğunuzu düşündüğünüz için vermez.”

“BİRİLERİNİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜLÜYOR”

Saraçhane’de toplanan kalabalığın muhalefet tarafından “mitinge çevrildiğini” ifade eden Reynmen, bu durumun sadece karşı tarafın ekmeğine yağ sürdüğünü iddia etti:

“Birilerinin ekmeğine yağ sürersiniz. Olacak olan oluyor. Hepsi anlaşmalı. Sonuçta yine referandum gelir, anayasa değişir, Cumhurbaşkanı tekrar seçilir. Muhalefet ses etmez.”

“MİLLET UMUDUNU YİTİRİR” DEDİ, UMUTLA BİTİRDİ

Ünlü isim, açıklamasını oldukça çarpıcı ifadelerle sürdürerek, bu süreçlerin sonunda halkın muhalefete olan inancını kaybedebileceğini savundu:

“Cumhurbaşkanı tekrar seçilir ve millet sonsuza kadar muhalefete olan inancını kaybeder. Kaderine razı gelir.”

Ancak sözlerinin sonunda hala umut taşıdığını belirten Reynmen, mesajını şöyle tamamladı:

“Madem öyle, niye hâlâ yanlışa yanlış deme ihtiyacında bulunuyorum’un cevabı: Umut. Sevgiler.”

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Reynmen’in bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar sanatçının açık sözlülüğünü takdir ederken, bazıları ise eylemleri küçümseyici buldu. Sosyal medya platformlarında “Reynmen” etiketi binlerce kez paylaşıldı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr