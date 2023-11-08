Yeni “Dilan Polat” iddiası: Kim bu Sulemsi? Özgür Demirtaş yetkililere çağrı yaptı

Kara para aklama, vergi kaçırma ve bahis suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat’ın arkadaşı Şule Kayatürk, sosyal medyada Sulemsi adıyla biliniyor. Kayatürk, güzellik merkezi işletmesinin yanı sıra TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Kayatürk’ün 26 yaşında sahip olduğu servetin kaynağı ise merak konusu oldu.
16 VİLLA, 28 DAİRE, 1 HELİKOPTER, 173 İŞ YERİ, 1 YAT
Sulemsi olarak tanınan Şule Kayatürk’ün, 26 yaşında 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yata sahip olduğu iddia edildi. Kayatürk’ün bu serveti nasıl elde ettiği ise bilinmiyor. Kayatürk, tıpkı Dilan Polat gibi sosyal medya hesaplarında lüks yaşamını sergilediği öne sürüldü.
SULEMSİ’NİN DİLAN POLAT İLE ARKADAŞLIĞI
Sulemsi adıyla tanınan Şule Kayatürk’ün, Dilan Polat ile yakın arkadaş olduğu belirtiliyor. Kayatürk’ün, Dilan Polat ile birlikte sosyal medyada ünlü olduğu iddia edildi. Kayatürk, Dilan Polat’ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım yapmadı. Kayatürk’ün, Dilan Polat ile ilgili soruşturmada ifade verip vermediği ise henüz açıklanmadı.
YETKİLİLERE “VERGİSİNE BAKILSIN” ÇAĞRISI
Kayatürk’ün 26 yaşında nasıl bu kadar servete sahip olduğu merak konusu olurken Prof. Dr. Demirtaş bir hesaplamayla fenomen ismin ödediği vergi miktarının bakılmasına yönelik paylaşım yaptı.
Dilan Polat gibi güzellik merkezi işlettiği ve sosyal medyada içerik ürettiği belirtilen Sulemsi, sahip olduğu çok sayıda villa, yat, helikopterle dikkatleri üzerine çekti. Özgür Demirtaş, Sulemsi’nin sahip olduğu belirtilen servetin miktarı için şöyle bir hesaplama yaptı:
16 villa tanesi 20 milyondan 320 milyon
28 daire tanesi 10 milyondan 280 milyon
1 basitinden helikopter 60 milyon
173 işyeri tanesi 5 milyondan 865 milyon
1 küçük yat 30 milyon
Toplam: 1 Milyar 555 milyon
Demirtaş paylaşımında fenomen ismin vermesi gereken miktarına dikkat çekip “Eğer 1 milyar TL’den az vergi verdilerse yetkililer bir bakarsa iyi olur” diye yazdı.
“CARİ AÇIĞI KAPATIR O PARA”
Demirtaş’ın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi. Dikkat çekici yorumlardan biri “İyi olur ne kelime hocam, cari açığı kapatır gibi o derece para” şeklinde oldu.
Bir başka kullanıcı ise “Bu zamana kadar bakılmamış olması hata” diyerek eleştiride bulundu.
“ICEBERG’ÜN GÖRÜNEN YÜZÜ”
Buz dağına gönderme yapan kullanıcı ise “Bunlar icebergin görülen yüzü bence” dedi.