Otomotivde son iki ayda 1,5 milyar dolarlık dış açık

Türkiye’de artan ithalat nedeniyle otomotiv sektörü Ağustos ayında da dış ticaret açığı verdi. Temmuz ve Ağustos ayında sektörün toplam dış açığı 1,5 milyar dolar olarak kaydedildi.
Türkiye’nin ihracat performansı en yüksek sektörlerinden biri olan otomotiv son aylarda dış ticaret açığı ile dikkat çekiyor.
Ticaret Bakanlığı’nın geçici verilerine göre Ağustos’ta sektör 2,37 milyar dolarlık ihracatına rağmen, 2,89 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Ağustos ayında sektörün dış ticaret açığı 518 milyon dolar olarak kaydedildi. Temmuz ayıyla birlikte ele alındığında ise otomotiv sektörünün dış ticaret açığı iki ayda 1,5 milyar dolar oldu.
Sektör, geçen yılın tamamında 9 milyar doları aşan bir dış ticaret fazlası verirken, 2023’ün ilk 8 ayında dış ticaret açığı kaydetti.
ODMD’nin son verileri de sektördeki ithalat performansını gözler önüne serdi. Temmuz ayı verilerine göre Türkiye’de 2023’ün 7 ayında satılan 100 araçtan 63’ü yurt dışından geldi. 2023’ün ilk 7 ayında 668 bin 828 araç satılırken bunların 421 bin 101’i ithal araçlardan oluştu.