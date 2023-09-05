Otomotivde son iki ayda 1,5 milyar dolarlık dış açık

Türkiye’de artan ithalat nedeniyle otomotiv sektörü Ağustos ayında da dış ticaret açığı verdi. Temmuz ve Ağustos ayında sektörün toplam dış açığı 1,5 milyar dolar olarak kaydedildi.