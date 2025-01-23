BANU ALKAN APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Banu Alkan, geçen günlerde güçlendirilerek hayranlarını endişelendirdi. Beyin kanaması geçirmeye yönelik iddialar sosyal medyada hızla yayılsa da, gerçek çok farklı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yüksek tansiyon ve şeker nedeniyle fenalaştığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA PANİK YARATAN İDDİALAR

Banu Alkan’ın tedavi edildiğine dair haberler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Beyin kanaması geçirmeye yönelik iddialar hızla yayılsa da, konuyla ilgili ilk açıklama ses sanatçısı Onur Akay’dan geldi. Akay, yaptığı paylaşımda, “Banu Alkan’ın tedavi gördüğü ancak durumu iyi. Yüksek tansiyon ve şeker nedeniyle fenalaştı” dedi.

ONUR AKAY’DAN AÇIKLAMA: “BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTİK”

Onur Akay, açıklamasında şu faydalara yer verdi:

“Yeşilçam’ın efsanelerinden değerli sinema sanatçımız Banu Alkan ile ilgili sosyal medyada beyin kanaması geçirdiğine süt paylaşımları yapılıyor. Evet, tedavi kaldırıldı doğru. Banu abla ile telefonda konuştum. Çok şükür sağlık durumu. Ancak yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan doktorların kontrolleri zorlandı. Ayrıca şeker hastalığı daha da arttı. Doktorlar uçakla seyahati yasakladı.”

DOKTORLARDAN UYARILAR

Banu Alkan’ın doktorları, özellikle tansiyon ve şeker hastalığı birlikte ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Alkan’ın tedavisi devam ederken, sağlıktaki bileşenlerin kontrol edildiği yerden çıkarıldı.

HAYRANLARI RAHATLADI

Ünlü oyuncunun taraftarları, sağlık sorunlarının iyi olduğu yerde yapılan açıklamalarla bir nebze olsun rahatladı. Ancak bu olay, yüksek tansiyon ve şeker hastalığının ciddiyetini bir kez daha gözlerin önüne serdi.