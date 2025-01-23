AYŞE BARIM SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR! BİR İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILDI

ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan yöneticisi Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma derinleşmeye devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Nedim Saban, “tanık” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Daha önce Serenay Sarıkaya “tanık”, Deniz Işın ise “mağdur” sıfatıyla ifade sözü verdi.

SORUŞTURMA KAPSAMI GENİŞLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında sosyal medya paylaşımları ve basında yer alan iddiaların ihbarı kabul edilerek soruşturma başlatılmıştı. Barım, tekelleşme yarattı ve kendisine karşı çıkan oyuncuların katıldığı ve uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme geldi.

Nedim Saban, savcılık tarafından “tanık” sıfatıyla ifadeye çağrılan en son isim oldu. Saban’ın perşembe günü adliyeye ifade vermesi bekleniyor.

TANIKLAR VE MAĞDURLARIN AÇIKLAMALARI

Barım’ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya daha önce tanık sıfatıyla ifade ederken, oyuncu Deniz Işın “mağdur” olarak ifade sözü verdi.

Nedim Saban ise sosyal medyada yaptığı açıklamalarda Barım’ı tekelleşme yaratmakla suçladı. Saban, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım’ın ağzında. Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmenin boyutlarını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım’ın tiyatroya olan ilgisi. Küçümsediklerimiz, anlık olarak değerli hale geldi. Bu durum Tiyatro için olumlu gibi görünse de gidişat kontrol çabasını düşündürücü.”

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturma çerçevesi Ayşe Barım hakkında yurt politikasının sınırlandırılması konuldu. Menajerin, hak iddiaları ile ilgili savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

SEKTÖRDE YENİ TARTİŞMALAR

Barım’a yöneltilen suçlamalar, sektör içerisinde büyük bir tartışma başlattı. Özellikle genç yaşlarda sorunlar yaşandığı ve menajerlik açısından sektöre etkinin yeniden gündeme geldiği görüldü.