İŞTE ÖCALAN’IN HEYETLE GÖNDERDİĞİ MESAJ! SÖZLERİ ÇOK KONUŞULUR…

DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreç kapsamında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı ikinci kez ziyaret etti. Görüşmenin ayrıntılarını henüz netleşmezken, gazeteci İsmail Küçükkaya, katılmak istemediği bir milletvekilinden edindiği kulisler arasında kamuoyuyla paylaşıldı.

4 SAATLİK GÖRÜŞME

İmralı Adası’nda gerçekleşen ve 4 saat süren görüşmeye, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan heyet katıldı. Görüşmenin ardından, Abdullah Öcalan’ın heyet yoluyla ilettiği ihbarlar üzerine skandal vuruşu yapıldı.

“ARTIK BARIŞA HİZMET ETMEK İSTİYORUM”

Gazeteci İsmail Küçükkaya, “Yeni Bir Sabah” programında milletvekilinden şu bilgileri aktardı:

“Öcalan, heyete ’30 yıl boyunca elimde silahla yetinmek istiyorum. Artık silahsız barışa hizmet etmek istiyorum. ‘ demiş.”

Bu açıklamalar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Öcalan’ın barış mesajlarının süreci boyunca nasıl etki yaratacağı merak konusu oldu.

HEYETİN DİKKAT ÇEKEN ZİYARETİ

Heyeti’nin görüşme öncesinde, ilgili bazı milletvekilleriyle temaslarda bulunduğu belirtildi. Küçükkaya, “Bu heyet Ankara’da bir milletvekiline de kayıtlı. kendisiyle konuşmuş ve konuyu değerlendirmişler” diyerek bu ziyaretin sürecinin bir parçası olduğunu ifade etti.

AHMET TÜRK SAĞLIK NEDENİYLE KATILAMADI

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk’ün, sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almadığı öğrenildi.

SÜREÇ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Öcalan’ın barış vurgusu ve süreçle ilgili haberler, siyasi arenada ve toplumda geniş yankı uyandırırken, bu bilgilerin sahaya çıkacağının nasıl olacağı tartışılmaya başlandı.