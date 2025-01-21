ÜMİT ÖZDAĞ ADLİYEYE GETİRİLDİ! ÇAĞLAYAN’DA GERGİN BEKLEYİŞ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve nefret teşviki” suçlamalarıyla soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmasının ardından ifade vermek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

GECEYİ NEZARETTE GEÇİRDİ

Dün Ankara’da ele geçirilen Ümit Özdağ, geceyi İstanbul Vatan Caddesi’nde emniyette ele geçirdi. Sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen Özdağ’ın, saat 13.00’te ifade vermesi bekleniyor.

PARTİLİLER VE AVUKATLAR DESTEK İÇİN ADLİYEDE

Zafer Partisinin miktarı ve çok sayıda partili, Çağlayan Adliyesi önünde toplanarak desteklerini gösterdi. Özdağ’ın savunması için birçok avukat da adliyeye geldi.

BÖLGEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çağlayan Adliyesi çevresinde polis barikatları kuruldu ve bölgedeki TOMA’lar sevk edildi. Güvenlik bilgileri, adliye önünde göz önünde bulundurularak kontrol belgesi almak için hazırlanıyor.

Ümit Özdağ’ın ifade sürecinin ardından soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merakla takip ediliyor.