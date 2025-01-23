HEPSİ TEK TEK UYARDI: BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyor. Çanakkale’de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, saldırılarla tetiklendi ve kritik uyarılar peşe geldi. Uzmanlar, bu depremin gelecekte olası daha büyük değişimlerin haberciliğinin olabileceği konusunda görüştüğünü bildirdi.

UZMANLAR TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİYOR

Naci Görür, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege’nin stres biriktirdiğine dikkat ederek, depremin yer altında hareket kabiliyetini artırabileceği uyarısında bulundu. “Marmara ve Kuzey Ege fayları uzun süredir stres biriktiriyor. Bu bilgiler kaçınılmaz olarak büyük depremler” dedi.

Bir diğer uyarı ise Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan geldi. Ercan, Çanakkale’deki 5.2 büyüklüğündeki depremi “küçük parçalar” olarak incelerken, bölgeye 7.0 büyüklüğünde varan depremler üretilebilirlik konusunda uyardı.

İZMİR VE ÇEVRE BÖLGELER RİSK ALTINDA MI?

Ahmet Ercan, İzmir için durumun şu anda kritik olmadığını ancak İzmir’de olası bir büyük depremin 6.0 kişilik bir his olabileceğini ifade etti. diyen Ercan, Midilli, Foça ve Karaburun üçgenine dikkat çekti.

UZMANLAR NE DİYOR?

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, yapılaşmadaki kontrolsüzlüğün ve kentlerdeki yoğun bakım risklerinin artırıldığını belirtti. “Kentleşmenin bu şekilde devam etmesi büyük bir felaket davetiyeleri ortaya çıkıyor” diyen Onalan, yapıların acilen çalışma durumunun belirlendiğini çizdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise Edremit Fayı’ndaki hareketlilik için “Burada deprem fırtınası oluşabilir” ifadesini kullandı.

UZMANLARDAN ORTAK MESAJ: ÖNLEMLER ARTIRILMALI

Deprem riski altında olan bölge için acilen yapı stokunun daha da genişletilerek, genel deprem konusunda bilinçlendirilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

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