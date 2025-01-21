ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI SUAT BAŞARAN’DAN ÇARPICI ÇAĞRI! ‘ÜMİT ÖZDAĞ GÖZALTISI TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ BİRLEŞTİRECEK’

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Suat Başaran, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın toplanmasıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Başaran, Türk milliyetçilerine seslenerek, gözaltı süreçlerinin milliyetçilerin birleşmesine destek verdiğini belirtti.

“TÜRK MİLLİYETÇİLERİ BİRLEŞECEK”

Suat Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk milliyetçilerini parçalama arzusuyla Ümit Özdağ’ı elinden aldıran iradesini, Türk milliyetçilerinin birleşmesine hizmet edecek” ifadesini kullandı. Başaran’ın çoğalması, milliyetçi camiada geniş yankı uyandırdı.

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla alınmıştı. Özdağ, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilecek. Gözaltı gerekçesi, Özdağ’ın 19 Ocak’taki Zafer Partisi Antalya İl Başkanları toplantısında yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerdi.

ÖZDAĞ’IN TARTIŞILAN AÇIKLAMALARI

Özdağ, konuşmasında Erdoğan’ı şu sözlerle eleştirmişti:

“Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah’la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladı. Erdoğan, Türk milletinin idaresi tarikatı ve cemaatler arasında dağıtarak inancına zarar vermekte ve kültürleri mevcuttur. Yaşanan şey bir AKP faşizmidir. “

Ümit Özdağ’a yönelik bu süreç ve Suat Başaran’ın propagandası, Türk milliyetçilikleri arasında yeni bir hareketlenmeye yol açabilir.