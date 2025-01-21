TUBA BÜYÜKÜSTÜN’ÜN ARAPÇA KONUŞMASI ALKIŞ TOPLADI

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde düzenlenen Joy Awards ödül töreni, Türk oyuncuların katılımıyla uluslararası bir boyut kazandı. Gecede, Tuba Büyüküstün’ün Arapça ve İngilizce konuşması büyük alkış alarak törene damgasını vurdu.

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BÜYÜKÜSTÜN’ÜN İKİ DİLDEKİ KONUŞMASI GECEYE RENK KATTI

Sinema ve dizi oyuncusu Tuba Büyüküstün, daha önce uluslararası etkinliklerdeki akıcı İngilizcesiyle dikkat çekmişti. Ancak bu kez Orta Doğu’nun prestijli ödül töreni Joy Awards’da hem İngilizce hem de Arapça konuşarak tüm dikkatleri üzerine dikkat çekildi.

Büyüküstün, gösterilerde sinema salonunda En İyi Erkek Oyuncu Ödülü gösterisi olarak sahneye çıktı. Açılışta Arapça olarak, “Riyad’da ne güzel bir akşam” sözleriyle törenlere katılanları selamladı ve büyük beğeni topladı.

“BURADA OLMAKTAN BÜYÜK ONUR DUYUYORUM”

Tuba Büyüküstün, İngilizce konuşmasında, oyunculuk ve performansın büyüsünü anlatırken şu ifadelere yer verdi:

“Joy Awards töreninde burada olmak büyük onur ve mutluluk beklentisi. Çok sayıda oyuncuyla çalıştım, gerçekten çok iyi oyuncularla… Ben çok toplamıştım. Ve sayısız performans izledikten sonra bunu size gösterir; Harika bir oyuncu, koltuğunuzun ucunda tutma yeteneğine sahiptir. Ve bazen tamamen durdurursunuz. O, bir karakteri alır ve onu canlı, benzersiz bir performansa dönüştürür.”

TÖRENDE GÜZELLİĞİ VE ZARAFETİYLE GÖZ DOLDURDU

Tuba Büyüküstün, törenlerde sadece konuşmasıyla değil, zarafetiyle, gözleriyle ve şıklığıyla büyük beğeni topladı. Gecede kalanlar tarafından, “Yüzü, güzellik ve nezaketi nefes kesici” incelemeler yapıldı.

TÜRK ÜNLÜLERİN SEVİNÇ ÖDÜLLERİ ÇİKARMASI

Suudi Arabistan’da düzenlenen bu prestijli ödül törenine çok sayıda Türk ünlü isim katıldı. Türk oyunlarının bu etkinlikteki varlığı, Joy Awards’a uluslararası bir renk kattı.

Tuba Büyüküstün’ün hem etkileyici konuşmaları hem de büyüleyici görünümü, gece boyunca en çok konuşulan konular arasında yer aldı.