Haberler GÜNDEM HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı 21 Ocak 2025, 15:24 yayınlandı 21 Ocak 2025, 15:45 güncellendi 0 Beğen +- PaylaşBu Yazıyı Paylaşveya linki kopyala KopyalaİÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: “66 CANIMIZI YİTİRDİK” BOLU’DAKİ OTEL YANGININDA ACI BİLANÇO! DETAYLAR GELİYOR…Göz AtınÜMİT ÖZDAĞ ADLİYEDE Yorum Yap Paylaş Haberle ilgili daha fazlası:# #66Kayıp # #AliYerlikaya # #BoluHaber # #BoluYangın # #OtelFaciası # #TürkiyeYasta # #YangınFaciasıTamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat. Abone Ol