Galatasaray’da iki isim topun ağzında

Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’da transfer hareketliliği sürüyor.
Galatasaray iki transferde mutlu sona ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi listesini gece yarısına kadar vermek zorunda olan Sarı-Kırmızılılar, Tottenham’ın iki yıldızı Davinson Sanchez ile Tanguy Ndombele’yi kadrosuna kattı. İki oyuncu için de TFF’den lisans kaydı açıldı. Ndombele İstanbul’a iniş yaparken iki oyuncunun da maliyeti duyuruldu.
Sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanında Ndombele ve Sanchez’e yer açabilmek için en az iki isimle yolların ayrılması gerekiyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un gözden çıkardığı iki futbolcu için Midtsjö ve Dubouis.
Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois’in topun ağzında olduğu bildirildi. Avrupa’daki büyük liglerde transferin sona ermesi nedeniyle iki futbolcunun da Trendyol Süper Lig’de mücadele eden kulüplere kiralanmasının planlandığı ifade edildi. Norveçli futbolcuyu Pendikspor istemiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yaptığı açıklamada, “Midtsjö’de son dakikada farklı bir gelişme oldu. Son 2 gün antrenmana bekliyorduk. Tesislerde odası bile hazırlandı. Çok net bilmiyorum” ifadelerini kullanmıştı. [Milliyet]