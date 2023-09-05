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Galatasaray’da iki isim topun ağzında

Galatasaray’da iki isim topun ağzında
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Eylül 2023 - 12:37
Galatasaray’ın Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini gerçekleştirmesinin ardından tüm gözler takımdan ayrılacak son isimlere çevrildi. Okan Buruk’un gözüne giremeyen iki isimle yollar ayrılıyor.
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