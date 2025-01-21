ÜMİT ÖZDAĞ ADLİYEDE

ÜMİT ÖZDAĞ GÖZALTINA ALINDI VE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma soruşturması kapsamında dün akşam Ankara’da gözaltına alındı ​​ve İstanbul’a sevk edildi.

SORUŞTURMA “HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK” SUCUNU DA KAPSIYOR

19 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda sarf edilen sözler nedeniyle Ümit Özdağ hakkında yeniden soruşturma soruşturması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Özdağ’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının yanı sıra “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu da genişletildi.

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İSTANBUL ADLİYESİ’NDE İFADE VERDİ

Dün gece İstanbul’a taşınan Özdağ, sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’nde yaşadı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda, Özdağ’ın üyelerinin terör savcılığına teslim edildiğini ve dosyaya gizlilik kararı getirildiğini duyurdu. Çolak, paylaşımında, “Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır” ifadelerine yer verdi.

ÖZDAĞ’IN TARTIŞMALI SÖZLERİ

Antalya’daki toplantıda konuşan Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye yönelik sert ifadeler kullanmıştı:

“Emin olun ki son 1.000 yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan’ın ve AK Parti’nin Türk milletine ve Türk gücüne zarar vermemiştir. Haçlı Seferi, Türk Devleti’ne casusları sokamamıştır.”

Bu açıklamalar Özdağ hakkında soruşturmanın temel dayanak noktası oldu.

GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Siyasi çevrelerde geniş yankı uyandıran bu süreç, muhalefet ve iktidar arasındaki gerilim bir kez daha gözlerin önüne serdi. Özdağ’ın yargılama süreci ve dosyadaki Gizlilik kararının ardından yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.