Oryantal Didem, Tatlıses ile birlikte oldu mu? Yıllar sonra gelen itiraf

İbo Show’da sergilediği başarılı performansla hafızalara kazınan oryantal Didem Kınalı, Haber Bahane isimli Youtube programına konuk oldu. Yıllar boyu İbo Show’da dans eden Kınalı, ‘İbrahim Tatlıses’le aranızda duygusal bir yakınlık oldu mu’ sorusuna yıllar sonra cevap verdi.

İbo Show’da sergilediği başarılı performansla hafızalara kazınan oryantal Didem Kınalı, Haber Bahane isimli Youtube programına konuk oldu. Yıllar boyu İbo Show’da dans eden Kınalı, ‘İbrahim Tatlıses’le aranızda duygusal bir yakınlık oldu mu?’ sorusuna yıllar sonra cevap verdi. İşte Didem Kınalı’dan yıllar sonra gelen itiraf…

1 13

Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu Haberler Haber Bahane programına konuk olan oryantal Didem Kınalı, yıllarca programında dans ettiği İbrahim Tatlıses ile ilgili itirafta bulundu. Kınalı, “İbrahim Tatlıses’le aranızda duygusal bir yakınlık oldu mu?” sorusuna, “Hayır, hiç olmadı” dedi.

2 13

“İBO SHOW İÇİN BANA KUMPAS KURDULAR” 17 yaşında İbrahim Tatlıses ile tanışmasının hayatının kırılma noktası olduğunu söyleyen Didem Kınalı, “Bir gün dans etmem için İbo Show’a istediler. Bütün oryantal arkadaşlarımla seçmelere girdik. Onlar beni görünce ‘sen geldiysen bizim gitmemiz lazım’ demişti. Dansımı beğendikten sonra İbrahim Bey’i aradılar. Sonra onun karşısında dans ettim ve kabul ettiler.

3 13

O dönem röportaj vermememe rağmen gazeteciler ben söylemişim gibi bir haber yaptılar. Sonrasında benim sözleşmemi yırtıp attılar. Babamla ben şoke olduk çünkü ben kimseyi tanımıyorum ve o röportajı nasıl verebilirim? Sonra işin aslı ortaya çıktı. İbo Show’a çıkmayayım diye kumpas kurmuşlar. Sonra ikinci kez seçmelere katıldım ve yine seçildim.

4 13

Şimdilerde şarkıcılıkta yaşadığım kumpasları o dönem de oryantallikte yaşıyordum. İbo Show’a başladıktan sonra da hakkımda telefonlar gelmeye başladı ama İbrahim Bey muallakta kalsa da arkamda durdu. İbrahim Tatlıses ile çalışmak kolay değildi” ifadelerini kullandı.

5 13

“İBRAHİM TATLISES’LE YAKINLAŞMA OLMADI” Kınalı, “İbrahim Tatlıses’ten şiddet gördün mü?” sorusuna “İbrahim Bey’le bazen anlaşamadığımız konular oluyordu. Dolduruşa çok gelebilen biriydi. Öyle anlaşmazlıklarımız oluyordu ama şiddet olmadı” dedi.

6 13

Ünlü isim, “İbrahim Tatlıses ile aranızda duygusal bir yakınlaşma oldu mu?” sorusuna ise “Hayır hiç olmadı” diyerek yıllar sonra bir itirafta bulunmuş oldu.

7 13

8 13

9 13

10 13

11 13

12 13