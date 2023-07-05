Son hali beğenilmedi… Müslüm filminin yıldızı imaj değiştirdi!

Tarzı ve sesiyle çok konuşulan Kendirci, saçlarını uzatarak kıyafet tercihlerini değiştirdi. Ancak Kendirci’nin yeni imajı takipçilerinden geçer not alamadı.

Takım elbiseleri ve sade kıyafet tercihleriyle dikkat çeken genç şarkıcı, saçlarını uzatarak desenli bir gömlek giydi.

Renkli gözlük takarak bileğine de bandana bağlayan Kendirci’nin yeni imajı hiç beğenilmedi. Instagram hesabından yeni imajını paylaşan ünlü isim için “Kendine gel, bu tarz sana yakışmıyor” yorumu yapıldı.