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Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı?

Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı?
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22 Mart 2023 - 14:58

İşte Benim Stilim yarışmacılarından Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından hüngür hüngür ağladığı videolar yayınlayarak futbolcu sevgilisi Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti. Karadeniz’in vücudundaki darp izleri için rapor alan Eroğlu’nun şikayeti sonrası kapısına polis geldi.

Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı? - Sayfa 1

İşte Benim Stilim yarışmacılarından Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından hüngür hüngür ağladığı videolar yayınlayarak futbolcu sevgilisi Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti. Karadeniz’in vücudundaki darp izleri için rapor alan Eroğlu’nun şikayeti sonrası kapısına polis geldi.

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Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı? - Sayfa 2

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim isimli yarışma programıyla adını duyuran ve sonrasında Instagram’da içerikler üretmeye başlayan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlayarak bir süredir aşk yaşadığı futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etti.

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Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı? - Sayfa 3

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan ve sevgilisinden daha önce de defalarca kez şiddet gördüğünü ileri süren Eroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.

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Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı? - Sayfa 4

“GÖRDÜĞÜM İLK ŞİDDET DEĞİLDİ”
Vücudundaki darp izlerini gösteren Aleyna Eroğlu, gözyaşları içinde çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: “Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu benim gördüğüm ilk şiddet değildi. Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım. Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim lakin düzelmedi.

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Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı? - Sayfa 5

Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikayetçi oldum. Sevgilisini benim evimin 7 dakika mesafesinde bir yere getirdi. Sen benden çıktın, ben senden ayrıldım. Çünkü ben daha fazla psikolojik ve bedensel şiddet görmek istemiyordum.”

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Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı? - Sayfa 6

“PARÇA PARÇA 300 BİN TL VERDİM”
“Sana parça parça 300 bin TL verdim. Annemin kredi kartından laptop aldın, 37 bin TL harcadın. Benim kaybettiğimi zannettiğim altın bilekliğimi sattın. Sana hakkımı haram etsem iki cihanda da iki yakan bir araya gelmez. Sen herkesi kazıklayarak gol atıyorsun.

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Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı? - Sayfa 7

Kolumu kapıya sıkıştırdın. Bana bu psikolojik ve bedensel şiddeti yapan kişi Batuhan Karadeniz’dir.

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Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı? - Sayfa 8

Bu gece polisler eşliğinde gittim. Ailemi ve beni küçük düşürecek hareketlerde bulundu. Türk adaletine güveniyorum. Bir insana güvenmenin bedelini çok ağır ödedim. Korunma kararı da çıkarttırdım.

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Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı? - Sayfa 9

Daha önce de bir otelde saçlarımdan sürüklediği görüntüler mevcut. Ben sadece güvendim. Son 2 senemi hayatımdan silmek istiyorum. Bu işi yargıya taşıyacağım.”

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Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı? - Sayfa 10

KAPISINA POLİS GELDİ
Futbolcu Batuhan Karadeniz ise Eroğlu’nun şikayeti üzerine evine polisler geldi. Eroğlu, Karadeniz’in kapının önünde polisler konuştuğu anları da Instagram hesabından yayınladı.

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Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı? - Sayfa 11

İşte Aleyna Eroğlu’nun paylaştığı o video:

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Batuhan Karadeniz sevgilisine şiddet mi uyguladı? - Sayfa 13

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