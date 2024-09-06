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Başsavcılıktan ‘Engin Polat’ itirazı!

Başsavcılıktan ‘Engin Polat’ itirazı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Eylül 2024 - 17:49
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘kara para aklama’ davasında Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulunma kararı aldı.

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