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Orhan Gencebay’dan kendisini eleştirenlere tepki: “Bu cahiller bana…”

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Orhan Gencebay’dan kendisini eleştirenlere tepki: “Bu cahiller bana…”
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19 Mart 2021 - 15:35
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Orhan Gencebay’dan kendisini eleştirenlere tepki: “Bu cahiller bana…”

 

Şarkıcı Orhan Gencebay, “Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar” sözleri için tepki gösterenlere “Bu cahiller bana hakaret etseler ne fark eder” dedi.

Orhan Gencebay'dan kendisini eleştirenlere tepki:

Şarkıcı Orhan Gencebay, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığı için kendisini eleştirenlere yönelik söylediği, “Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar. Ben devletime saygılı biriyim. Tabii ki davet edildiğimde gideceğim” ifadeleri hakkında konuştu.

Gencebay, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a yaptığı açıklamada “Bazı zavallı cahiller ve art niyetliler Atatürk’ümüze, Peygamber Efendimize öyle hakaretler ediyorlar ki, tahammül etmek imkansız. Bu cahiller bana hakaret etseler ne fark eder. Ben ne konuştuysam hepsini bilerek ve bilgiye dayalı konuştum. Atatürk’ümüz der ki; ‘Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.’ Ben her zaman vatanımın ve devletimin yanındayım. Ülkeme kim iyi hizmet ederse ona saygı duyarım ve sahip çıkarım” dedi.

Gencebay’ın eşi Sevim Emre de “Gencebay’a hakaret eden bu zavallıların adalet karşısında kendilerini nasıl ifade edeceklerini merak ediyorum. Hareket edenler için hukuki yollara başvurduk. Bunun hesabını yüce adaletimiz soracak. Bunun affedilir bir yanı yok. Orhan Gencebay gibi Atatürkçü, vatansever bir sanatçı bir daha kolay kolay gelmez. Orhan Gencebay gönlü çok geniş, iyilik sever, koca yürekli bir isim. O Türkiye’nin Orhan Baba’sıdır. Ona bu hakareti edenlere yazıklar olsun,” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZI BİLE ELEŞTİRİYORLAR”

Orhan Gencebay, hafta başında Sabah gazetesine verdiği söyleşide “Sosyal medyayı kötü niyetle kullananlar var. Bakmıyorum bile eleştirilere. Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar. Ben devletime saygılı biriyim. Tabii ki davet edildiğimde gideceğim. Müzik sektörümüzle ilgili sorunlarımızı, taleplerimizi kime söyleyeceğiz, kimden yardım isteyeceğiz? Devletimizden. Daha önceki liderlerle de bir araya gelirdim. Erdoğan, halkımıza hizmet vermek için var gücüyle çalışıyor. Yıllardır tanıyorum kendisini. ‘Siyasette en önemli hedefim yerli ve milli değerlerimizi korumak’ demişti bana yıllar önce. Bu hedefini de başarmak için kararlı şekilde çalışıyor. Ülkemizin daha iyi olması için yapılan her şeyi desteklerim ben,” demiş ve alay konusu olmuştu.

 

 

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