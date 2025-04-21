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ŞEVVAL SAM, VOLKAN KONAK’IN SON KEZ SAHNE ALDIĞI YERDE KONSER VERDİ

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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Şevval Sam, geçtiğimiz haftalarda sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak’ın son konserini verdiği mekânda duygusal bir geceye imza attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahneye çıkan Sam, konser boyunca gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

KONAK’IN VEDASI TÜRKİYE’Yİ YASA BOĞMUŞTU

“Kuzeyin Oğlu” lakabıyla tanınan usta sanatçı Volkan Konak, 31 Mart gecesi Kuzey Kıbrıs’ta sahne aldığı esnada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 58 yaşındaki sanatçının ani ölümü, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden olmuştu.

Konak’ın naaşı, doğup büyüdüğü Trabzon’un Maçka ilçesinde, Güney Mahallesi Mezarlığı’na defnedilmişti.

“MESLEKİ HAYATIMDAKİ EN ZOR AKŞAMLARDAN BİRİ”

Şevval Sam, Volkan Konak’ın vefat ettiği sahnede önceki akşam hayranlarıyla buluştu. Konser sırasında duygularını dinleyicileriyle paylaşan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün benim için çok zor bir gün. Volkan’ın veda ettiği sahnede şarkı söylemek, mesleki hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri. Ama şarkılarımızı onun için söyleyeceğiz.”

Konser boyunca birçok duygusal parçaya yer veren Şevval Sam, Volkan Konak’ı anarak, müziğin birleştirici gücüne dikkat çekti. Sam’in bu anlamlı duruşu dinleyicilerden büyük alkış aldı.

MÜZİKLE YAS, SAHNEDE VEDA

Sanat dünyasında büyük izler bırakan Volkan Konak’ın ardından aynı sahnede müzik yapmak, duygusal bir veda niteliği taşıdı. Şevval Sam’in bu özel gecede sergilediği performans, yalnızca bir konser değil, aynı zamanda dostluğa, anıya ve sanata saygı duruşu olarak da hafızalara kazındı.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/

ŞEVVAL SAM, VOLKAN KONAK’IN SON KEZ SAHNE ALDIĞI YERDE KONSER VERDİ
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