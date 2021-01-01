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Yeni Aşka Yelken Açtı

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Yeni Aşka Yelken Açtı
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25 Ağustos 2021 - 11:01
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Ocak ayında Cenk Küpeli ile tek celsede boşanan Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı.

2018 yılında iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener, 2019 yılında Cenk Küpeli ile evlenmiş ancak aradığı mutluluğu bulamadığı için geçtiğimiz ocak ayında tek celsede boşanmıştı. Uzun süredir kalbi boş olan Şener, özel hayatıyla gündeme geldi.

“1 AYDIR FLÖRT EDİYORUZ”

Özel hayatında aradığı mutluluğu bulan Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı. Cankurt’a özel hayatıyla ilgili açıklama yapan Şener, yaklaşık bir aydır flört ettiklerini ve kızı ile Tolga Bey’in kızının aynı yaşta ve iyi arkadaş olduklarını söyledi.

 

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