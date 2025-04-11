ONS ALTINDAN TARİHİ REKOR!

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile yaşadığı ticaret savaşının etkisiyle ons altın yeni rekor seviyelere ulaştı. Gram altın ise yurt içinde yeniden 4 bin lira seviyesine yaklaştı.

ONS ALTIN 3 BİN 220 DOLARI GÖRDÜ

Haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı, uluslararası piyasalarda 3 bin 220 dolara kadar yükseldi. Altının ons fiyatı şu sıralarda 3 bin 213 dolar seviyesinde dengelendi.

ABD-Çin arasında devam eden gümrük tarifeleri restleşmesi, altını güvenli liman olarak öne çıkarırken, yatırımcıların talebinde ciddi artış yaşandı.

GRAM ALTIN 4 BİN LİRAYA YAKIN

Altının ons fiyatındaki tarihi yükseliş, yurt içi piyasalarda gram altın fiyatına da yansıdı. İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin 909 liradan satılırken, çeyrek altın 6 bin 630 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 14 liradan işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı güncel altın fiyatları:

Gram altın: 3.909 TL

Çeyrek altın: 6.630 TL

Yarım altın: 13.247 TL

Tam altın: 26.523 TL

Cumhuriyet altını: 27.014 TL

DOLAR SABİT SEYREDİYOR

ABD doları ise Türk Lirası karşısında yatay seyrini sürdürüyor. Dolar/TL kuru 38,06 seviyesinde işlem görürken, euro 43,11 TL ve sterlin 49,53 TL seviyesinde bulunuyor.

Döviz kurları:

Dolar: 38,0652 TL

Euro: 43,1192 TL

Sterlin: 49,5390 TL

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,68 artışla 9.338,58 puandan tamamladı. Alış ağırlıklı bir seyir izlenen borsada yatırımcıların ilgisi devam ediyor.

BITCOIN GERİLEDİ

Kripto para piyasasında ise Bitcoin yüzde 1,33 oranında değer kaybederek 81 bin 55 dolar seviyesine geriledi.

BRENT PETROL DÜŞÜŞTE

Enerji piyasasında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 62,9 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞI ALTINI DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarındaki yükselişin en büyük sebeplerinden biri olarak ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret gerilimi gösteriliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 125’e çıkarması ve Çin’in aynı oranda karşılık vermesi piyasada belirsizlik ortamını artırdı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise fentanil krizi nedeniyle uygulanan ek vergilerle birlikte Çin’den ithal ürünlere toplam tarife oranının yüzde 145’e ulaştığı belirtildi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com