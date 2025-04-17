FENOMEN DÜĞÜNÜNE ALTIN YAĞDI

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile milyon dolarlık bir düğünle dünyaevine girdi. Gösterişli düğün töreni, ünlü isimlerin katılımı ve servet değerindeki takılarla sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Özellikle takı merasimi sırasında altınların cam fanus içinde taşınması dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLER DÜĞÜNE AKIN ETTİ

İstanbul’da gerçekleştirilen düğüne sanat ve magazin dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Geceye İbrahim Tatlıses şarkılarıyla damga vururken, ünlü komedyen Şafak Sezer halay başı olarak konuklara eşlik etti. Gecede ayrıca Dilan Polat ve Özlem Lina Öz gibi sosyal medya fenomenleri de yer aldı.

ALTINLARLA GELEN DAMAT HERKESİ ŞAŞIRTTI

Sosyal medya kullanıcılarının “altın gelin” olarak yorumladığı Aleyna Dalveren’in taktığı altınlar dudak uçuklattı. Taç, kemer ve boyundan beline kadar uzanan altın setleriyle adeta altından bir gelinlik giymiş gibi görünen Dalveren’e cam fanus içinde taşınan altınlar takıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

OYUNCULUK KARİYERİYLE DE TANIYORUZ

Fenomen kimliğiyle tanınan Aleyna Dalveren’in daha önce “Arka Sokaklar” ve “Umutsuz Ev Kadınları” gibi popüler dizilerde rol aldığı da ortaya çıktı. Bu yönüyle ekranlardan tanıdık bir sima olan Dalveren’in düğünü, hem magazin hem sosyal medya çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com