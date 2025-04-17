DEVLET BAHÇELİ’DEN RASİM OZAN KÜTAHYALI’YA AĞIR ELEŞTİRİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Rasim Ozan Kütahyalı’ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel‘in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin‘e yönelik sözlerini de değerlendiren Bahçeli, Kütahyalı’nın “CHP’ye kayyum atanacak” iddialarını şiddetle yalanladı ve “İçimize kadar yuvalanmış şeytanlar” ifadesini kullandı.

“CHP’YE KAYYUM ATANMASI İDDİALARI YALAN”

Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rasim Ozan Kütahyalı‘nın “CHP’ye kayyum atanacak” iddialarının yanıltıcı ve spekülatif olduğunu vurguladı. Bahçeli, “İçimize kadar yuvalanmış şeytanlardır” diyerek, bu tür asılsız iddialara karşı sert bir duruş sergiledi.

Bahçeli’nin açıklamaları, “Bu tür paylaşımlar doğru değil, itibar edilmemeli” şeklinde oldu. CHP’ye kayyum atanması gibi bir gündemlerinin olmadığını belirten Bahçeli, bu söylemlerin halkı yanıltmaya yönelik olduğunu ve “çirkin bir amaca hizmet ettiğini” ifade etti.

“İHANETİ VE FITNEYİ ÖNLEMEK İÇİN KARARLILIĞIMIZ SÜRECEK”

Devlet Bahçeli, açıklamalarında Türkiye’nin toplumsal düzen ve siyasi istikrar üzerinde oynanan oyunları ve dış bağlantılı bozguncu mihrakları da eleştirerek, “İhanete teşne olanlar, Türk milletinin geleceği üzerinde karanlık planlar kuruyor” dedi.

Bahçeli, Türkiye’nin milli birliği ve kardeşlik duyguları için her türlü tahrik ve fitnenin önleneceğini belirtti ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin imajına ve prestijine zarar vermek isteyenler, hem siyaset hem de hukuk önünde sorumlu tutulacaktır” diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder’e GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında da bir açıklama yaptı ve Önder’e “acil şifalar diledi”. Bahçeli, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verilmesinin ardından Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP’Lİ MECLİS BAŞKANVEKİLİNE İSTİFA ÇAĞRISI

Bahçeli, ayrıca CHP’li Meclis Başkanvekili ve CHP’li katip üye hakkında da sert açıklamalarda bulunarak, “Yasa, anayasa ve içtüzüğe aykırı hareket eden CHP’li yetkililer derhal istifa etmelidir” dedi. Bahçeli, bu kişilerin “makamlarını taşıyamayacak kadar yetersiz” olduklarını belirterek, Türk siyasetindeki ahlaki ilkelerden sapmaların karşısında durulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net