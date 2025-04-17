25 YIL EVLİ KALAN KADINLARA BÜYÜK MÜJDE!

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Meclis’te yaptığı açıklamada, ev hanımlarına yönelik önemli bir emeklilik düzenlemesi önerisinde bulundu. Dinç, 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınmasını savunarak, ev hanımlarının aile içindeki rollerine dikkat çekti.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI TANINACAK

Faruk Dinç, ev hanımlarının iş gücüne katkı sağladığını belirterek, onlara emeklilik hakkı verilmesinin sosyal adalet ve toplumsal denge için önemli olduğunu ifade etti. Dinç, “Ev hanımlarını desteklemek, toplumu ve aileyi desteklemektir” dedi. Bu açıklamalarla birlikte, ev hanımlarının emeklilik hakkı kazanması konusu gündeme geldi.

25 YIL EVLİ KALMA ŞARTI VE PRİM DESTEĞİ

Yeni düzenlemeye göre, 25 yıl evli kalan kadınlar, belirli bir prim günü ile emekli olabilecek. Bu süreyi tamamlayan kadınların 3.600 ile 5.400 gün arasında değişen prim gün sayılarıyla emekli olabilmesi planlanıyor. Ayrıca, prim desteği konusunda da önemli bir gelişme öngörülüyor. Ev hanımlarının sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Örneğin, 1.000 TL prim ödemesi gereken bir ev hanımının 300 TL’lik kısmı devlet tarafından karşılanacak.

DOĞUM YARDIMLARI VE TEŞVİKLER ARTACAK

Doğum oranlarının artmasını teşvik etmek amacıyla devlet tarafından verilen doğum yardımları da artırıldı. Yeni düzenleme ile ilk çocuk için 5.000 TL, ikinci çocuk için 1.500 TL, üçüncü ve sonrası için 5.000 TL gibi doğum yardımları sunulacak. Bu yardımlar, ailelerin ekonomik olarak desteklenmesini amaçlıyor.

KREŞ ZORUNLULUĞU GELİYOR MU?

Yeni evlenecek çiftlere yönelik emeklilik avantajları ve doğum oranlarının artırılması hedefiyle, kreş zorunluluğu gibi yeni düzenlemeler de gündemde. Ayrıca, kadınların iş hayatına katılımını kolaylaştırmak amacıyla kreş destekleri, evden çalışma imkânları ve hibrit çalışma modelleri de teşvik edilecek.

Kaynak: https://www.medyaradar.net