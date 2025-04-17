FED BAŞKANI POWELL KONUŞTU, ALTIN REKOR KIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yaptığı son açıklamalarla küresel piyasaların yönünü değiştirdi. Powell’ın enflasyon ve ekonomik belirsizliklere ilişkin mesajları, altına olan talebi artırarak ons fiyatını 3.357 dolar seviyesine taşıdı. Bu rakam, altın tarihindeki en yüksek ons fiyatı olarak kayıtlara geçti. Yurt içinde de gram altın 4.085 TL’ye ulaşarak yatırımcısına yeni bir zirve yaşattı.

POWELL: “BELİRSİZLİKLER ARTACAK, ENFLASYON YÜKSELEBİLİR”

Fed Başkanı Jerome Powell, Chicago Ekonomi Kulübü’nde katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, piyasaların çok fazla belirsizlikle mücadele ettiğini söyledi. ABD’nin ekonomik görünümüne dair değerlendirmelerde bulunan Powell, büyümenin geçen yıla göre yavaşladığını ve Trump yönetiminin yeni gümrük tarifeleri nedeniyle enflasyonda geçici artışların yaşanabileceğini vurguladı.

Powell, “Şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının seviyesi beklenenden çok daha büyük. Aynı durumun ekonomik etkiler için de geçerli olması muhtemel. Bu etkiler arasında daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme yer alacaktır.” ifadelerini kullandı.

ALTININ ONS FİYATI TARİHİ ZİRVEDE

Powell’ın açıklamalarıyla birlikte güvenli liman arayışı artarken, yatırımcılar rotayı yeniden altına çevirdi. Altının ons fiyatı dün günü %3,7 artışla tamamladı ve bugün 3.357 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

GRAM ALTIN 4.085 TL’YE ULAŞTI

Küresel altın fiyatlarındaki yükseliş, yurt içi piyasaya da doğrudan yansıdı. Türkiye’de gram altın sabah saatlerinde 4.085 TL, çeyrek altın 6.927 TL, yarım altın 13.855 TL, tam altın 27.709 TL ve cumhuriyet altını 28.224 TL seviyelerinde işlem gördü.

YATIRIMCILAR GÖZÜNÜ ALTINA ÇEVİRDİ

ABD ile Çin arasında artan gümrük tarifesi restleşmeleri, jeopolitik belirsizlikler ve Fed’in para politikasına dair net yön işaretlerinin bulunmaması, altına olan talebi artıran başlıca etkenler olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, piyasadaki dalgalanmaların sürmesi halinde altındaki yükselişin devam edebileceği görüşünde.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Türkiye’de gözler bugün saat 14.00’te açıklanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararına çevrilmiş durumda. Kararın, gram altın fiyatlarında kısa vadede etkili olması bekleniyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com