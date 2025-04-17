ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’TAN GENEL AF AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda tartışılan infaz yasası ve 55 bin kişinin affedileceği iddialarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili olarak herhangi bir genel af uygulamasının söz konusu olmadığını belirtti.

GENEL AF YOK, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Tunç, düzenlediği basın toplantısında ceza infaz düzenlemesi ile ilgili devam eden çalışmaları anlattı. Bakan Tunç, “Herhangi bir af söz konusu değil, böyle bir gündemimiz de yok. 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme doğru değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarla birlikte kamuoyunda ortaya atılan genel af söylentilerinin asılsız olduğu netleşti.

CHP’YE KAYYUM ATANACAK İDDİASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Bakan Tunç, aynı zamanda Rasim Ozan Kütahyalı’nın gündeme getirdiği “CHP’ye kayyum atanacak” iddiasına da değindi. Tunç, bu tür paylaşımların doğru olmadığını belirterek, “Bu tip paylaşımlar doğru değil, itibar edilmemeli. O paylaşımlar nedeniyle tedirgin olan insanlar olabilir. Böyle bir paylaşım soruşturma konusu olursa Cumhuriyet savcılıkları devreye giriyor” şeklinde konuştu. Bakan, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ve gerektiğinde hukuki sürecin işletileceğini ifade etti.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr