GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Başkan Fatih Karahan liderliğinde toplanacak kurulun, politika faizine ilişkin alacağı karar saat 14.00’te kamuoyuna açıklanacak. Tüm dikkatler, Mart ayında 250 baz puanlık bir indirimle %45’ten %42,5’e çekilen faiz oranının bu ayki seyrine çevrilmiş durumda.

Finans çevrelerinde ve piyasalarda heyecanla beklenen faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentileri ise netleşti. Anadolu Ajansı Finans’ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası’nın bu ay faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini, politika faizini %42,5 seviyesinde sabit tutacağını öngörüyor.

EKONOMİSTLERİN YIL SONU FAİZ TAHMİNİ: %34,50

Faiz politikalarının yılın kalan aylarında nasıl şekilleneceğine ilişkin tahminler de dikkat çekiyor. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi için medyan beklentisi %34,50 seviyesinde oluştu. Bu tahmin, yıl içerisinde kademeli bir faiz indirimi beklentisini yansıtıyor.

CARİ AÇIKTA YÜKSEK BEKLENTİ: 2025’TE 21,9 MİLYAR DOLAR

Ekonomistlerin değerlendirdiği bir diğer önemli konu ise cari işlemler dengesi oldu. Ankete katılan uzmanlar, Türkiye’nin Şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar cari açık verdiğini tahmin ederken, 2025 yıl sonu itibarıyla bu rakamın 21 milyar 970 milyon dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. Bu rakamlar, dış ticaret dengesine yönelik dikkatli bir para politikasının gerekliliğini ortaya koyuyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLERİN ORTASINDA STRATEJİK DENGE

Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı sadece iç piyasa açısından değil, aynı zamanda küresel ekonomik belirsizlikler çerçevesinde de kritik önem taşıyor. Özellikle ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimleri, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratırken, Türkiye’nin para politikalarında atacağı her adım daha da yakından izleniyor.

Bugün saat 14.00’te açıklanacak faiz kararı, sadece yatırımcılar değil, aynı zamanda tasarruf sahipleri, kredi kullanan tüketiciler ve reel sektör açısından da yol haritası niteliğinde olacak.

Kaynak: https://www.medyaradar.net