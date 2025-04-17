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SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan 12 saatlik ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Önder’in sağlık durumu hakkında hastaneden önemli bir açıklama yapıldı.

“TEDAVİYE OLUMLU YANIT VERİYOR”

Florence Nightingale Hastanesi, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve metabolik parametrelerinin düzeldiğini bildirdi. Hastane, Önder’in asidoz tablosunun düzeldiğini ve idrar çıkışının normal olduğunu da belirtti.

Açıklama şu şekilde devam etti:

“Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu giderek iyileşiyor. Tansiyon ve dolaşımı daha normal seviyelerde. Sağ ve sol ventrikül kasılmaları takip ediliyor.”

Hastane açıklamasında, Önder’in böbreklerinin korunması amacıyla hemofiltrasyon yapılacağı ve EEG takılacağı belirtildi. EEG’nin 24 saat boyunca takip edileceği ifade edildi.

“SÜREÇ UZUN, BEKLENECEK”

Önder’in spontan solunumu ve ağrılı uyaran yanıtları olumlu olarak değerlendirildi. Ancak, sağ ventrikül kasılmasının yeterli seviyede olmadığı kaydedildi. Hastane, Önder’in sağlık durumu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Süreç uzun olacak ve dikkatle izlenecektir. Yoğun bakım süreci devam etmekte ve gelişmeler yakından takip edilmektedir.”

ÖNDER’E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti ve “Önder’in sağlık durumu ile ilgili olarak doktorlarımızla iletişim halindeyiz. Allah’tan şifa diliyoruz” dedi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA
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