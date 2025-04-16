TARKAN’IN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan Tevetoğlu, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı ile büyük bir acı yaşadı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Neşe Tevetoğlu’nun, kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi Avrupa turnesi sırasında alan Tarkan, programını iptal ederek İstanbul’a döndü.

NEŞE TEVETOĞLU KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETTİ

Ünlü sanatçının annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altında olan Neşe Tevetoğlu’nun ölüm haberi, başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye’de büyük üzüntü yarattı.

CENAZE TÖRENİ 17 NİSAN’DA DÜZENLENECEK

Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu için cenaze töreni 17 Nisan 2025 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilecek. Törenin detayları henüz açıklanmazken, sanat dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor. Sevenleri, sosyal medya üzerinden Tarkan’a destek mesajları göndermeye devam ediyor.

TARKAN TURNEYİ YARIDA BIRAKIP İSTANBUL’A GELDİ

Acı haberi yurt dışında alan Tarkan, Avrupa turnesini iptal ederek sabah saatlerinde İstanbul’a döndü. Megastar’ın yakın çevresi, Tarkan’ın oldukça üzgün olduğunu ve bu süreçte ailesiyle birlikte vakit geçirdiğini belirtti.

HAYRANLARINDAN DUYGU DOLU MESAJLAR

Tarkan’ın annesinin vefatı sonrası sosyal medyada binlerce kişi, “Başın sağ olsun Tarkan” etiketiyle destek mesajları paylaştı. Megastar’ın sevenleri, acısını paylaştıklarını ve yanında olduklarını dile getirdi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr