MURAT ÜLKER’DEN SÜRPRİZ REKLAM ANLAŞMASI

Türk futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Victor Osimhen, bu kez sahalardan değil reklam dünyasından gündeme geldi. Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Nijeryalı golcü, Yıldız Holding’in sevilen atıştırmalık markası Ülker Çizi’nin yeni reklam yüzü oldu.

Sürpriz iş birliği, Ülker markasının sahibi ve koyu Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan Murat Ülker imzası taşıyor. Bu durum, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarları arasında sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.

FENERBAHÇELİ MURAT ÜLKER, GALATASARAYLI OYUNCUYLA ANLAŞTI

Ülker Çizi’nin “Atıştır, açlığını yatıştır!” sloganını taşıyan yeni reklam filminde, marka yüzü olarak Victor Osimhen yer aldı. Reklam filminde Osimhen’e, markanın ikonik karakteri Çizimen eşlik ediyor. Reklamın yayınlanmasıyla birlikte hem marka dünyasında hem de futbol camiasında yankı uyandı.

OSMIHEN: “FUTBOL VE ÇİZİ, TÜRKİYE’DE ORTAK TUTKU”

Ünlü futbolcu Victor Osimhen, projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

“Futbol, Türkiye’de insanları bir araya getiren güçlü bir tutku. Çizi de aynı şekilde insanlara mutluluk veriyor. Çizimen’le birlikte rol almak benim için çok heyecan vericiydi.”

ÜLKER CMO’SU: “SPOR VE MARKA GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRDİK”

Ülker Pazarlama Direktörü Mustafa Kabakçı, kampanyanın vizyonunu şöyle özetledi:

“Çizi’nin enerjisiyle Osimhen’in dinamizmi birleşti. Sporla eğlenceyi bir araya getirerek tüketicilerimize mutluluk sunmak istedik.”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Reklam filmi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray taraftarları, yıldız oyuncularının reklamdaki sempatik performansını överken, Murat Ülker’in Fenerbahçeli oluşu ile Galatasaraylı futbolcu arasında kurulan bu iş birliği taraftarlar arasında esprili tartışmalara yol açtı.

Ülker, geçmişte de spor camiası ile markaları bir araya getiren kampanyalara imza atmış; özellikle basketbol ve futbol sponsorluğu ile adından söz ettirmişti. Bu yeni iş birliği, Ülker’in spor pazarlamasındaki güçlü vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr