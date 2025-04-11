MERKEZ BANKASI RAPORU: 2 NİSAN’DA REKOR HARCAMA!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 29 Mart – 4 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistikleri raporunu yayımladı. Raporda, 2 Nisan’da yapılan harcamalara ilişkin dikkat çeken bir detay yer aldı.

CHP’nin Türkiye genelinde boykot çağrısı yaptığı 2 Nisan tarihinde, vatandaşların kartlı harcamaları rekor seviyeye ulaştı. O gün içerisinde yapılan harcamalar 70 milyar lira seviyesine çıktı.

BOYKOT ÇAĞRISINA RAĞMEN GÜNLÜK REKOR KIRILDI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 29 Mart – 4 Nisan haftasında toplam kartlı harcamalar 321 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan günü ise haftanın en çok harcama yapılan günü olarak öne çıktı.

Söz konusu tarihte harcamalar 70 milyar liraya ulaşarak, Türkiye’nin kartlı ödeme tarihinde haftalık bazda yeni bir rekora imza attı.

BAYRAM HAFTASINDA HARCAMALAR YÜZDE 50 ARTTI

Geçen yıl Kurban Bayramı haftasında 214 milyar lira olan kartlı harcama tutarı, bu yıl Ramazan Bayramı haftasında 321 milyar liraya yükseldi. Önceki bayram haftalarına göre yüzde 50 oranında artış yaşandı.

TCMB verilerine göre, 2024 Kurban Bayramı haftasında harcamalarda yüzde 33’lük bir düşüş gözlemlenirken, 2025 Ramazan Bayramı haftasında harcamalarda sadece yüzde 24’lük bir düşüş kaydedildi. Bu oran, bayram haftası etkisiyle beklenen düşüşün çok daha sınırlı kaldığını gösterdi.

EKONOMİDE TÜKETİM DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, açıklanan verileri değerlendirirken, ekonomik durgunluk endişelerine rağmen Türkiye’de kartlı harcamaların artış eğilimini sürdürdüğünü belirtiyor. 2 Nisan’da yapılan rekor harcama ise boykot çağrılarının piyasaya etkisinin sınırlı kaldığını gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com