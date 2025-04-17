TRUMP’TAN ÇİN’E GÜMRÜK VERGİSİ HAMLESİ

ABD ile Çin arasındaki ekonomik gerilim yeniden tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in nadir toprak elementleri ve kritik minerallerde uyguladığı ihracat kısıtlamalarına karşılık olarak, Çin’den ithal edilen bazı ürünlere yüzde 245’e varan gümrük vergileri getirmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada bu adımın “misilleme niteliğinde” olduğu vurgulandı.

ABD, KRİTİK MİNERALLERİ MİLLİ GÜVENLİK KONUSU İLAN ETTİ

Trump yönetimi, kritik minerallerin ithalatının ABD’nin ulusal güvenliği açısından taşıdığı riskleri değerlendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı’nı görevlendirdi. Başkanlık kararnamesiyle başlatılan çalışma kapsamında, kritik minerallerin askeri, teknolojik ve ekonomik bağımlılık yaratan etkileri detaylı biçimde incelenecek. Bakanlık, 180 gün içinde kapsamlı bir rapor hazırlayarak Beyaz Saray’a sunacak.

ABD’DEN YENİ TARİFE SİNYALİ: YÜZDE 245 VERGİ GÜNDEMDE

Mevcut durumda, ABD Çin’e uyguladığı toplam gümrük vergisi oranını %145’e, Çin ise ABD ürünlerine uyguladığı vergiyi %125’e çıkarmıştı. Ancak Çin’in son olarak altı nadir toprak metalinin ve mıknatıslarının ihracatını durdurması, Washington’u yeni bir misilleme planı hazırlamaya itti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Çin, ABD’den yapacağı ithalatta yüzde 245’e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak” denildi.

ÇİN’DEN MİSİLLEME: STRATEJİK MADENLERİN İHRACATI DURDURULDU

Pekin yönetimi, ABD’nin daha önce açıkladığı gümrük vergilerine karşılık olarak, galyum, germanyum ve antimon gibi stratejik madenlerin ihracatını yasaklamıştı. Bu hafta ise altı nadir toprak elementi ve nadir toprak mıknatıslarının ihracatı tamamen askıya alındı. Bu karar, özellikle havacılık, otomotiv ve yarı iletken sektörlerinde küresel tedarik zincirlerini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

185 ÜLKEYE TARİFE, 90 GÜNLÜK GEÇİŞ SÜRESİ

Trump yönetiminin son gümrük adımları yalnızca Çin ile sınırlı değil. ABD, toplamda 185 ülkeye yönelik yeni gümrük tarifeleri uygulamaya hazırlanırken, Çin dışındaki ülkelere 90 günlük bir geçiş süresi tanındı. ABD ile müzakerelere açık olduğunu belirten 75’ten fazla ülke bulunurken, yalnızca Çin doğrudan misilleme yaptı.

KÜRESEL TİCARETTE YENİ DENGELER Mİ OLUŞUYOR?

Ekonomistler, Trump yönetiminin bu adımının yalnızca ABD-Çin hattında değil, küresel ticaret düzeninde de yeni kırılmalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Kritik minerallerin üretiminde ve işlenmesinde dünyada söz sahibi olan Çin’in ihracat kısıtlamaları, Batılı ülkelerin tedarik çeşitliliğine yönelmesini ve alternatif stratejik ortaklıklar kurmasını da zorunlu hale getirebilir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com