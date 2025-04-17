BAHÇELİ’DEN CHP’YE KAYYUM AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile CHP’ye kayyum atanması yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Bahçeli, söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirterek, “CHP’ye kayyum atanması ne doğru ne de mümkün” ifadesini kullandı.

CHP’YE KAYYUM ÖNERİSİNE AĞIR ELEŞTİRİ

Bahçeli açıklamasında, kayyum önerisinin yanlış olduğunu ve bu tür söylemlerin halkı yanıltıcı ve kuşkuları artırıcı olduğunu belirtti. “Sosyal medyada CHP’ye kayyum atanacak diye ortalıkta dolaşan spekülasyonlar, içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır” dedi. Bu tür iddiaların ahlaksızca yayıldığını vurgulayan Bahçeli, özellikle bu tür haberlerin sadece karmaşa yaratmaya yönelik olduğunu ifade etti.

ÖNDER’E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

MHP lideri, açıklamalarında DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için de geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli, Önder’in sağlık durumu için yaptığı açıklamada, “Acil şifalar diliyorum, Allah’ın yardımı ve doktorlarımızın desteği ile bu zor günleri atlatacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“CHP’Lİ KATİP ÜYE İSTİFA ETMELİ”

Bahçeli, CHP’li Meclis Başkanvekili ve katip üye hakkında da sert eleştirilerde bulundu. Gezi davasından hüküm giyen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik yapılan açıklamada, Bahçeli, CHP’li katip üyenin “derhal istifa etmesi gerektiğini” ifade etti. Bahçeli, “Yasa, anayasa ve içtüzüğe aykırı şekilde Can Atalay hakkında verilen kararı okuyan CHP’li Meclis Başkanvekili ve Katip Üye, görevlerini yerine getiremiyor” dedi.

CHP’NİN ZİHNİYETİNE TEPKİ

Bahçeli, CHP yönetimini ve zihniyetini de sert bir şekilde eleştirerek, “CHP’nin siyaset ayağı bitmiş bir hikayedir” dedi. Ayrıca, parti içindeki kişilerin “kötü niyetli” ve “kifayetsiz” olduklarını belirtti.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr