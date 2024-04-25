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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti!

Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Nisan 2024 - 13:35
TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı yaşandı. İki kadın çalışan arasında geçen taciz skandalı yargıya taşındı ve dava karara bağlandı…

Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 1

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz ağustos ayında taciz skandalı davası ile gündeme gelmişti.

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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 2

31 Ağustos 2023’te gerçekleşen olayda set ekibinden iki kadın arasında geçen taciz olayı yargıya taşınmıştı.

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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 3

Gönül Dağı setinde yaşanan ve yargıya taşınan taciz davası geçen hafta sonuçlandı.

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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 4

Saç Asistanı Zeynep Çetinkaya’nın dudağından öpmeye çalışarak kendisini taciz eden setin Makyaj Şefi Kardelen Özbek hakkında karar verildi.

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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 5

TACİZ DAVASI SONUÇLANDI

Sivrihisar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kardelen Özbek suçlu bulundu.

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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 6

Mahkeme 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 7

Özbek 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlerse cezası infaz edilecek.

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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 8

Snema TV Sendikası avukatı Ceren Kalı “Sinema TV Sendikası olarak iş yerinde gerçekleşen her türlü cinsel taciz ve cinsel istismar davalarını istisnasız takip etmeye ve mağdurlara hukuki destek sunmaya çalışıyoruz. Bu davada oldukça hızlı ve etkin bir soruşturma yapılarak dava açılması ve failin cezalandırılması mümkün olabildi.

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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 9

Hızlı, adil ve hakkaniyetli bir karar çıkmış olmasının adalete olan inancı perçinleyici yönünün oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 10

‘TACİZİ BİLDİRMESİNE RAĞMEN…’

Sinema TV Sendikası yaptığı yazılı açıklamada “Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği ‘Gönül Dağı’ isimli dizi film projesinde Saç Asistanı olarak çalışan meslektaşımız Zeynep Çetinkaya (21) aynı dizinin setinde Make UP Şefi olarak çalışan Kardelen Özbek tarafından cinsel tacize uğramış, yapım şirketi tarafından ise maruz kaldığı tacizi bildirmesine rağmen haksız olarak işten çıkartılmıştır.

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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 11

Sendika olarak takip ettiğimiz dava dosyasında çıkan kararda; Mahkeme Zeynep Çetinkaya’ya cinsel tacizde bulunan Kardelen Özbek’i suçlu bularak, cezalandırılmasına karar vermiştir. Zeynep Çetinkaya’nın Yanındayız!”

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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 12
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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 13
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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 15
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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 16
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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 17
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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 18
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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... - Sayfa 19
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