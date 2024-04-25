Ünal Aysal’ın damadı ve torunu ölümden döndü!

Bir dönem Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı yapan Ünal Aysal ve eski eşi Ahu Aysal’ın kızları Ceyla Aysal, Mehmet Kırklar ile 2010 yılında tanışmış ve ilişkilerini 2014 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
Cemiyetin ünlü isimlerinden olan Mehmet Kırklar, geçtiğimiz haftalarda oğlu Aslan ile birlikte seyehat ederken aracında çıkan yangınla ölümden döndüler.
Kelimenin tam anlamıyla; verilmiş sadakaları varmış. Çünkü Mehmet Kırklar’ın kullandığı ve içinde oğlunun da bulunduğu lüks cip, yolda küle döndü. Mehmet Kırklar ile iletişime geçen Posta Gazetesi, kabus dolu anları Mehmet Kırklar’dan dinledi.
KABUS DOLU ANLAR
Mehmet Kırklar şunları söyledi: “Ankara’ya annemi ziyarete gitmiştik. 31 Mart sabahı İstanbul’a dönmek için yola çıktık. Bolu Düzce civarında arkadan duman geldiğini fark ettim. Hemen sağa çekip kendimi dışarı attım ve hızla oğlum Aslan’ı çıkardım. Saniyeler sonra araç alevler içinde kaldı. Kıl payı kurtulduk. Güvenliği için aldığımız cipin böyle olması çok üzücü. Bu korkunç olayın en mutlu tarafı ikimize de bir şey olmaması.”
‘ALLAH BİZE BAĞIŞLADI’
Eşi Ceyla Aysal Kırklar ile de iletişime geçen Posta Gazetesi’ne, “Biz büyük oğlum Kaan’ın doğum günü için Paris’teydik. Mehmet ile Aslan da yanımıza gelecekti. Olayı duyunca şoka girdim, öldüm öldüm dirildim. Ya eşim kaportayı açmaya kalksaydı. Allah, Mehmet ve Aslan’ı bize bağışladı’ ifadelerini kullandı.