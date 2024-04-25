Ünal Aysal’ın damadı ve torunu ölümden döndü!

KABUS DOLU ANLAR

Mehmet Kırklar şunları söyledi: “Ankara’ya annemi ziyarete gitmiştik. 31 Mart sabahı İstanbul’a dönmek için yola çıktık. Bolu Düzce civarında arkadan duman geldiğini fark ettim. Hemen sağa çekip kendimi dışarı attım ve hızla oğlum Aslan’ı çıkardım. Saniyeler sonra araç alevler içinde kaldı. Kıl payı kurtulduk. Güvenliği için aldığımız cipin böyle olması çok üzücü. Bu korkunç olayın en mutlu tarafı ikimize de bir şey olmaması.”