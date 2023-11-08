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Güzel oyuncu, Galatasaray’ın yıldızından hamile mi? Beklenen cevap geldi

Güzel oyuncu, Galatasaray’ın yıldızından hamile mi? Beklenen cevap geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Kasım 2023 - 11:12
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan’ın hamile olduğu iddia edildi. Hakkında çıkan hamilelik iddiasını yalanlayan oyuncu, yasal yollara başvurduğunu söyledi.

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