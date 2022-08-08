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Meryem Uzerli’nin yatak odası pozları olay yarattı

Meryem Uzerli’nin yatak odası pozları olay yarattı
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08 Ağustos 2022 - 14:08

Meryem Üzerli, yaklaşık 8 yıl önce sona eren Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini canlandırarak unutulmaz oyuncular arasına adını yazdırdı. Bu rol ile sosyal mecralarda halen anılan Üzerli, iddialı Instagram pozuyla ilgi çekti.

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Bir zamanlar oyunculuğuyla dillerden düşmeyen Meryem Üzerli, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

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Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozlarıyla oldukça konuşulan Üzerli, bu defa yatak odasından poz verdi.

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YATAK ODASI POZUNU PAYLAŞTI

Meryem Üzerli’nin Instagram’da 7.4 milyon takipçisi bulunuyor.

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Sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşım yapan Üzerli, yatak odası pozunu paylaştı.

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Güzelliğiyle ön plana çıkan Üzerli’nin o pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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İşte o paylaşımlar…

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SÜTYENSİZ POZ VERMİŞTİ

Oyuncu kimliğiyle tanınan Üzerli, geçtiğimiz günlerde sütyensiz poz vermişti.

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Göğüslerini yelpaze ile kapatan Üzerli, bu poz ile beğeni toplamıştı.

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Meryem Uzerli'nin yatak odası pozları olay yarattı - Sayfa 29

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