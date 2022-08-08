Meryem Uzerli’nin yatak odası pozları olay yarattı

Meryem Üzerli, yaklaşık 8 yıl önce sona eren Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini canlandırarak unutulmaz oyuncular arasına adını yazdırdı. Bu rol ile sosyal mecralarda halen anılan Üzerli, iddialı Instagram pozuyla ilgi çekti.
Bir zamanlar oyunculuğuyla dillerden düşmeyen Meryem Üzerli, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.
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Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozlarıyla oldukça konuşulan Üzerli, bu defa yatak odasından poz verdi.
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YATAK ODASI POZUNU PAYLAŞTI
Meryem Üzerli’nin Instagram’da 7.4 milyon takipçisi bulunuyor.
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Sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşım yapan Üzerli, yatak odası pozunu paylaştı.
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Güzelliğiyle ön plana çıkan Üzerli’nin o pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.
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İşte o paylaşımlar…
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SÜTYENSİZ POZ VERMİŞTİ
Oyuncu kimliğiyle tanınan Üzerli, geçtiğimiz günlerde sütyensiz poz vermişti.
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Göğüslerini yelpaze ile kapatan Üzerli, bu poz ile beğeni toplamıştı.
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