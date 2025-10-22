Kıvanç Tatlıtuğ’un Kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ Hakkında Şok Gelişme!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ, hakkında yürütülen bir yargı süreci nedeniyle kısa süreli olarak cezaevine girdi. Olay, sosyal medyada hızla gündem olurken, Tatlıtuğ ailesi adına avukattan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un özel hayatını her zaman basından uzak tutmasıyla bilinen ailesi, bu kez beklenmedik bir adli süreç nedeniyle magazin gündeminin merkezine yerleşti. Edinilen bilgilere göre, Melisa Dilara Tatlıtuğ bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikâyeti üzerine adli mercilere başvurulmasıyla karşı karşıya kaldı.

“İtiraz Süresini Kaçırdığı İçin Tutuklandı”

Melisa Dilara Tatlıtuğ’un avukatı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada müvekkilinin durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikâyeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır. Müvekkilimiz bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır.”

Avukatın açıklamasına göre Tatlıtuğ, yasal sürelerin kaçırılması nedeniyle gerekli itiraz ve savunma haklarını zamanında kullanamadı. Bu durum da usul gereği kısa süreli bir tutukluluk kararı verilmesine yol açtı.

“Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz, usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış, ancak sonrasında serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Aileden Sessizlik, Sosyal Medyada Destek Yağdı

Tatlıtuğ ailesi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, sosyal medyada binlerce kullanıcı Melisa Dilara Tatlıtuğ’a destek mesajları gönderdi. “Basit bir yanlış anlaşılma” ve “tebligat kaynaklı teknik bir hata” ifadeleriyle gündem olan olay, bazı takipçiler tarafından da medyanın abartılı bir şekilde yansıttığı iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Tavrı Merak Konusu Oldu

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un, kardeşinin yaşadığı bu talihsiz durum karşısında son derece üzgün olduğu öğrenildi. Oyuncunun yakın çevresine, olayın tamamen hukuki bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söylediği öne sürüldü.

Tatlıtuğ’un, kardeşine destek olmak için süreci avukatlarıyla yakından takip ettiği ve Melisa Dilara Tatlıtuğ’un en kısa zamanda tamamen aklanacağına inandığı belirtiliyor.

Kısa Süreli Bir Tutukluluk, Büyük Yankı

Olayın ardından Melisa Dilara Tatlıtuğ’un kısa süre içerisinde serbest bırakılması, durumun ciddi bir suçlama değil, prosedürel bir eksiklikten kaynaklandığını ortaya koydu. Avukatların yaptığı açıklama da bu durumu teyit etti.

Kamuoyu, Tatlıtuğ ailesinden yeni bir açıklama gelip gelmeyeceğini merakla beklerken, sosyal medyada “Dilara Tatlıtuğ’a destek ol” etiketi kısa sürede trend oldu.