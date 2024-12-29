OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI: İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamalara göre, kötü hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Hangi Seferler Etkilendi?

İDO ve BUDO, iptal edilen seferlerin listelerini resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurdu. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına iptallerden haberdar olmaları için bu duyuruları dikkatle takip etmeleri gerektiği vurgulandı. Özellikle Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli rüzgar ve dalgalar, deniz otobüsü seferlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını engelliyor.

Yolculara Önemli Uyarılar

Yetkililer, iptallerin sadece yolcu güvenliğini sağlama amacı taşıdığını ifade etti. Yolculara, sefer bilgilerini kontrol etmek için İDO ve BUDO’nun resmi iletişim kanallarını kullanmaları önerildi. Ayrıca, hava koşullarında herhangi bir iyileşme olduğunda seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi.

Alternatif Ulaşım Çözümleri

Deniz ulaşımını kullanmayı planlayan yolcular, iptaller nedeniyle kara yolu veya diğer ulaşım alternatiflerini değerlendirebilir. Özellikle şehirler arası seyahat etmek isteyenler için otobüs ve tren gibi seçenekler öne çıkıyor.

Hava Durumunun Etkisi Sürüyor

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının önümüzdeki birkaç gün boyunca devam edebileceği uyarısında bulundu. Şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlar, yalnızca deniz ulaşımını değil, kara ve hava trafiğini de etkileyebilir. Bu nedenle, seyahat planlaması yapan vatandaşların hava durumu güncellemelerini yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Deniz ulaşımında yaşanan aksaklıkların kısa sürede çözüme kavuşması bekleniyor. Ancak, yolcuların can ve mal güvenliğini ön planda tutan İDO ve BUDO’nun aldığı bu tedbirlerin, yaşanabilecek daha büyük sorunların önüne geçtiği belirtiliyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamalarda, iptallerin yolcuların güvenliği gözetilerek alındığı vurgulandı.

BUDO’dan İptal Duyurusu

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda, Mudanya ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasında planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi. Bugün yapılması planlanan ancak hava koşulları nedeniyle gerçekleşmeyecek olan seferler şu şekilde sıralandı:

08:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

13:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

15:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesi durumunda seferlerin normale dönebileceğini belirtti.

İDO Seferleri de İptal Edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da olumsuz hava şartlarından etkilenen seferlerini iptal etti. İDO’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu seferlerin iptal edildiği duyuruldu:

15:30 Bandırma – Yenikapı – Kadıköy

16:00 Avşa – Marmara – Yenikapı – Bostancı

İDO yetkilileri, hava durumu nedeniyle oluşabilecek diğer değişiklikler hakkında yolcuların güncel bilgi için resmi kanalları takip etmelerini önerdi.

Yolculara Önemli Uyarılar

BUDO ve İDO, seferleri iptal edilen yolcuların biletlerini ücretsiz bir şekilde ileri tarihlere erteleyebileceklerini veya iptal ederek ücretlerini geri alabileceklerini duyurdu. Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması adına yolcuların yola çıkmadan önce sefer durumlarını kontrol etmelerini tavsiye etti.

Deniz ulaşımını olumsuz etkileyen hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenirken, benzer iptallerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Yolcuların güncel bilgilere ulaşmak için ilgili şirketlerin internet sitelerini düzenli olarak ziyaret etmeleri önemle hatırlatılıyor.

KAYNAK: medyaradar