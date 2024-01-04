Asayiş uygulamasında yakalandılar 2 kişi tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içinde 58 asayiş olayına müdahale ederek 24 şüpheliyi adalete teslim etti.

Bucak ilçesinde bir kişiye silahla saldırarak kaçan H.A.Ö. isimli zanlı, Antalya’nın Serik ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Ayrıca, tedbir kararına uymayan Ö.K. isimli şahıs da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Her iki zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, asayişin sağlanması için il genelinde geniş çaplı uygulamalar yaptı. Bu kapsamda, 21 bin 248 kişi ve 12 bin 358 araç sorgulandı. Aranan 40 kişi ve 3 araç jandarma ekiplerince yakalandı.