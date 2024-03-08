Dolar gözünü 32 TL’ye dikti!

İstanbul serbest piyasada dolar 31,9540 liradan, euro 34,9800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 31,9520 liradan alınan dolar, 31,9540 liradan satılıyor. 34,9780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,8420 lira, euronun satış fiyatı ise 34,6550 lira olmuştu.
GRAM ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR
Son zamanlarda büyük bir değer kazanan altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izliyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın yine rekor seviyede.
Gram altın 2 bin 219 lira, çeyrek altın 3 bin 595 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 340 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 160 dolardan başladı.
BORSADA RAKAMLAR
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne 9.054 puandan başladı.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 83.36 DOLAR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.36 dolardan işlem görüyor.
BİTCOİN’DE SON DURUM NE?
Kripto para birimi Bitcoin bugün 67.521 dolar seviyesinde.