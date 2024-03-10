Kadınlar Günü’nde katletmişti! Astsubayın ayrıldığı doktor eşine kurduğu pusu ortaya çıktı

Adana’da dün katledilen Feray Balkan’a eski eşi olan astsubay Seçkin Ergü’nün apartman girişinde pusu kurduğu öğrenildi.
Gaziantep’in Nizip Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı Doktor Feray Balkan, annesini ziyaret için gittiği Adana’da bir yıl önce boşandığı astsubay Seçkin Ergü tarafından katledildi.
Annesi Eda Balkan ve çocuklarıyla yaptığı gezinti sonrası döndüğü ailesinin apartmanında merdiven boşluğunda bekleyen eski eşini gördü. Seçkin Ergü annesiyle 2 çocuğunu asansöre bindirdi. Bu sırada Ergü yanında taşıdığı tabanca ile Feray Balkan’a ateş etti. Kadın yere yığılırken katil Ergü kaçtı.
Silah seslerini duyan apartmandakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların yaptığı kontrolde Balkan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ile polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Feray Balkan’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Şüpheli Ergü ise Çukurova Emniyet Müdürlüğü’nün ekipleri tarafından olay yerinin yakınında, cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı.
‘HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN’
Anne Eda Balkan’ın evine gelen Feray Balkan’ın arkadaşları ise taziyede bulundu. Balkan’ın, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde birlikte görev yaptığı arkadaşı EKG teknisyeni Sibel Şahin, “Eski eşi takip etmiş, Feray’ın buraya geldiğini öğrenmiş. Annesinin evi burası. Aşağıda pusu kurmuş. Anne ve çocuklarını asansörle yukarı göndermiş. Onlar eve çıkmışlar. Feray’ı asansöre bineceği sırada katletmiş. Sonra kızı, Feray yukarı gelmeyince aşağı inmiş ve asansörün önünde annesini yerde yatarken görmüş. Ben bu şahsın hak ettiği cezayı almasını istiyorum” dedi.
Adli tıp kurumunda otopsi yapılan Dr. Feray Balkan’ın cenazesi yarın Adana’da toprağa verilecek. Saldırı sonrası yakalanarak gözaltına alınan katil astsubay Seçkin Ergü’nün emniyette ifadesi alındı.