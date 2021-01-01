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Olaylar Büyüdü Özür Diledi

Olaylar Büyüdü Özür Diledi
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12 Ekim 2021 - 14:54
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses’in konseri öncesi gazetecilerin hakkında Ece Ronay ile başlayan ve devam eden taciz iddiaları ile ilgili sorularını yanıtladı.

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ile başlayan taciz iddialarının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Artık daha dikkatli olacağını söyleyen Erbil, açıklamaları sırasında kamuoyundan da özür diledi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dün akşam İbrahim Tatlıses’in Belarus’taki konseri öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.

Ece Ronay iki aylık tedbir kararı aldırmıştı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil’in kendisine gönderdiği “Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum” şeklindeki mesajları ifşa ederek, tacize uğradığını ileri sürmüş ve magazin gündemine oturmuştu. Ece Ronay, daha sonra mahkemeye başvurarak ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı. Ece Ronay, Erbil ile buluşan nişanlısı Mehmet Bilir’le ayrıldığını da “Erkekler kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil” sözleriyle duyurarak olayı başka bir alana taşımıştı.

İbrahim Tatlıses’i yalnız bırakmayan Mehmet Ali Erbil’den özür açıklaması

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Mehmet Ali Erbil, 12 yıl sonra yurt dışında konser verecek olan İbrahim Tatlıses’i yalnız bırakmadı.

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ile başlayan taciz iddialarının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Mehmet Ali Erbil artık daha dikkatli olacağını söyledi.

Mehmet Ali Erbil, “Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani” diye konuştu.

Erbil, “Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin” diyen basın mensubuna ise “Yürümeyim artık. Benim en büyük yürümem takibe takip…” yanıtı verdi. ” Sosyal medyayı kapattım defterde diyebiliyor musunuz? “sorusuna ise  Mehmet Ali Erbil “Çok eğleniyorum. Yok öyle diyemem. Çok oyalanıyorum” diyerek yanıt verdi. Mehmet Ali Erbil “Ağabeyimin kız arkadaşlarına yazıyorum” diyerek espri yaptı.

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