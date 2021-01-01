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Eski Aşıklar Bir Araya Geldi

Eski Aşıklar Bir Araya Geldi
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12 Ekim 2021 - 14:33

Umut Evirgen’in yönetmenliğini üstlendiği filmi ‘Kimya’nın ekip gösterimi önceki akşam gerçekleşti. Evirgen, geçtiğimiz temmuz ayında ayrıldığı Melisa Şenolsun ile aylar sonra bir araya geldi.

Ekip gösterimine filmin oyuncularından Melisa Şenolsun, Levent Üzümcü, Belçim Bilgin, Bora Akkaş, Necip Memili, Müge Bayramoğlu, Celil Nalçakan ile Esra Ruşan katılırken ekibi Ali Bilgin, Nur Fettahoğlu, Yasemin Allen gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. Ekip film öncesi yaptıkları röportajda film sürecini, filmle ilgili duygularını ve gidecekleri 37. Varşova Film Festivali için heyecanlarını dile getirdi.

Önümüzdeki günlerde 37. Varşova Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek film, festivalin ‘Competition 1-2’ bölümünde yarışacak. ‘Kimya’, fiziksel olarak iç içe geçmiş mekanlardaki 50’li yaşlardaki beyaz yakalı bir adam ile 20’li yaşlardaki bir kızın beraber geçirdikleri saatleri konu alıyor. Film, ikilinin sınırlarını aşmadan birbirlerine yalnızlıklarını unutturmalarını sıcak ama melankolik bir dille aktarıyor.

“PROBLEM YAŞAMADIK”

Cesur giyim tarzı ile dikkat çeken Melisa Şenolsun, eski sevgilisi Umut Evirgen ile gazetecilere poz verdi. Melisa Şenolsun “İkimizde işimizi yaptık ve en önemlisi profesyonel kişileriz. Aramızda herhangi bir problem olmadı.” dedi.

MELİSA ŞENOLSUN VE UMUT EVİRGEN NEDEN AYRILDI?

İddiaya göre; Umut Evirgen, Kurban Bayramı’nı kutlamak için eski sevgilisi Tuba Büyüküstün’e mesaj attı. Daha sonra Büyüküstün’den karşı cevap geldi. O sırada Umut Evirgen’in yanında olan Melisa Şenolsun ise bu mesajı gördü.

Evirgen, sevgilisine “Ne var bunda, dostça bayramını kutladım. Çocuklarını sordum. Hepsi bu kadar” dese de Melisa Şenolsun kriz çıkardı.

Sevgilisinin, üç yıl geçirdiği eski aşkı Tuba Büyüküstün’le görüşmeye devam etmesini sineye çekmeyen 24 yaşındaki oyuncu, ilişkiyi bitirmeye karar verdi.

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