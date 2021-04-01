Bakanı Koca’dan Delta Varyantı Açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tespit edilen delta varyantı vaka sayısının 36 ilde 750 olduğunu açıkladı…

Koca, her geçen gün aşılamanın arttığını vurgulayarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya dikkat çekti. Koca, “Vatandaşı ikna etme dışında yaptırım uygulamak istemiyoruz” dedi.

VAKA SAYILARI

Koca son dönemde yeniden artışa geçen vaka sayılarıyla ilgili ise “Son dönemde düşmesi gereken vakanın düşmediğini görüyoruz. Yüzde 20’lere yakın bir artış görüyoruz. Bir çıkış olma ihtimalini görüyoruz” ifadelerini kullandı. Koca, aşılamanın düşük olduğu yerlerde vakaların arttığını ifade etti.

KAPANMA OLACAK MI?

Koca yeniden kapanma ile ilgili ise “Buna ilişkin bir önerme yapmadık” dedi.

DELTA VARYANTI ALARMI

Koca, Hindistan kaynaklı delta varyantının Türkiye’de yayıldığını söyleyerek, “Delta sayıları giderek artıyor. 36 kentte 750 kişide görüldü” dedi.