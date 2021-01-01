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Semt Pazarındaki Artıkları Toplayan Vatandaşlar

Semt Pazarındaki Artıkları Toplayan Vatandaşlar
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27 Aralık 2021 - 17:48

Semt Pazarındaki Artıkları Toplayan Vatandaşlar

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Yeni Mahalle Pazarı’nda tezgâhlar toplanırken satılmayan atık sebze-meyveyi toplayan yurttaşlar, derinleşen yoksulluğa işaret ediyor.

 

Vatandaşlar pazardan çürük atıkları topladı

 

Dövizdeki hızlı tırmanış sürecinde artan fiyatlar, kurdaki gerilemeye rağmen hala yüksek seyrediyor. Market ve manava nispeten daha ucuz olan pazardan dahi alışveriş yapamayacak durumda olan vatandaşlar, sebze, meyve atıklarını toplayarak karınlarını doyurmaya çalışıyor.

“MEYVEYİ ALIYORUZ SEBZEYİ ALAMIYORUZ, SEBZEYİ ALIYORUZ MEYVEYİ ALAMIYORUZ”

Kasa içindeki ezik domatesleri almak isteyen bir kadın, cüzdanını göstererek parasının olmadığını söyleyerek pazarcıdan izin istedi. “Para mara istemiyorum” diyerek uzattığı poşeti istediği gibi doldurabileceğini söyleyen pazarcı, yenilebilecek durumdaki domatesleri seçmesi konusunda da kadına yardım etti. Poşetini doldurma fırsatı bulan kadın ise şunları söyledi:

“Millette de yok bizde de yok. Bugüne çok şükür. Allah’ım bizden aşağısına da yardım etsin. 100 lira aldık, pazar sepetinin içerisini dolduramadık. Meyveyi alıyoruz, sebzeyi alamıyoruz; sebzeyi alıyoruz, meyveyi alamıyoruz. Üç, dört çocukla ne yapacaksın? (Domatesleri gösterip) bunu verenin kesesi bereketli olsun.”

“BİZİ BU HALE DÜŞÜRENLER UTANSIN”

Pazarcı da “Allah olmayana da versin inşallah. Allah bu milletin yardımcısı olsun. Başka bir şey demiyorum. Bizi bu hale düşürenler utansın” diye konuştu.

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