YAŞAR ÇAKMAK YAZIYOR: YILBAŞINDA KAZANAN ÜNLÜLER KAYBEDEN VERGİ ADALETİ

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Herkes yeni yıl planları peşinde: Bazıları evinde sessiz bir gece, bazıları otellerde pahalı organizasyonları tercih ediyor. Ama asıl kazanan bir grup var: Yılbaşı gecesi sahneye çıkan ünlüler! Milyonlarca lirayı tek gecede kazanan bu isimlerin, peki, bu kazancından devlete ne kadarı gidiyor? Vergi adaletinden bahsedeceksek, işte sert bir gerçekle yüzleşelim.

Hadise, 20 Milyon ve Vergi Kaçamakları

Hadise, yılbaşı gecesi Mısır’da 20 milyon lira kazanıyor. Evet, tam 20 milyon! Bu paradan ülkemize vergi olarak ne kadarı yansıyor dersiniz? Uluslararası sahnelerde verilen konserler, birçok kez çift taraflı anlaşmalara göre “vergiden muaf” oluyor. Göz boyamak için söylenen rakamlar göz kamaştırıyor ama aslında bir gecede kazanılan bu paraların kayda geçen vergi oranı “komik” diyebileceğimiz seviyelerde.

Ebru Gündeş, Kıbrıs ve Vergi Cenneti

Kıbrıs sahnelerinde bir gelenek haline gelen konserler, aslında sanatçılar için birer vergi cenneti. Ebru Gündeş, sahneden 10 milyon lira kazanıyor. Ama Kıbrıs’ta ödenen vergi oranları ne kadar? Biz, bu ünlülerin milyonlarını alkışlarla izlerken, bu gelirlerden devlet hazinesine kaç kuruş girdiğini biliyor muyuz? Kıbrıs sahneleri, ne yazık ki “vergi tatili”nin ünlü versiyonu.

Sibel Can ve Gülşen: Vergi Kaçaklarına Sahne

Sibel Can, İstanbul’da sahne alarak 8 milyon lirayı cebe indiriyor. Gülşen de Kıbrıs’tan 8 milyon kazanacak. Göz kamaştıran bu gelirlerden, devletin ne kadar vergi alabileceği belli. Üstelik üst düzey sanatçıların kazandığı bu paraların muhasebe hesaplarında dolaşımı, uzman avukat ve mali müşavirlerle ustalıkla “optimize ediliyor.” Sonuçta kazanan onlar, kaybeden ise vergi adaletine inanan bizler oluyoruz.

Yıldız Tilbe ve Ajda Pekkan: Zamana Karşı Vergi Yok Mu?

Ajda Pekkan ve Yıldız Tilbe, sahnede 7 milyona meydan okurken, devletin buralardan alacağı vergiye meydan okuma da bir başka gerçek. Ne yazık ki, sanatçıların kazandıkları “tek günlük milyonların,” çoğu zaman gerçek vergi kaydı tam olarak tutulmuyor.

Bülent Ersoy ve Almanya: Kaçan Milyonlar

Bülent Ersoy, Almanya’da sahneye çıkacak ve 6 milyon lira kazanacak. Ama kazandığı bu paraların, ülkeye çevrilirken ne kadarlık bir vergi kaybına neden olduğu sorgulanmıyor. Milyon liralık konserlerden, yüzdelik dahi olsa vergi alınsın diyeceğiz, ama kim dinler?

Vergi Adaletini Kim Koruyacak?

Bu ünlüler, sahneye çıkıp bir gecede kazandıkları milyonlarla yeni yıla “en zengin” başlayan isimler oluyor. Peki ya asgari üretle ay sonunu getirmeye çalışan vatandaş? Kazandığı 17 bin liradan bile vergi kesilirken, milyonlar kazanan ünlülerin “vergi tatillerine” neden göz yumuluyor?

Vergi adaletinden söz edilecekse, sadece küçük esnafın ya da sabit gelirlilerin değil, milyonları bir gecede cebine koyan bu sanatçıların da denetlenmesi gerekiyor. Eğer adalet arıyorsak, “alkışlarla” değil, sorularımızla sorgulamalıyız: Devlet, bu milyonlardan hakkı olanı alabiliyor mu?

Yeni yıla girerken, cebine milyonları dolduran sanatçılar kadar, bu milyonlardan vergi olarak ne alındığını da konşuma zamanı geldi de geçiyor bile!